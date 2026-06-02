فيدان: ترامب يعتزم المشاركة في قمة الناتو بأنقرة تصريح أدلى به وزير الخارجية التركي لقناة "Bloomberg TV" في إطار زيارة رسمية يجريها إلى إندونيسيا..

أنقرة/ الأناضول

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم المشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقرر عقدها في العاصمة التركية أنقرة يومي 7 و8 يوليو/تموز المقبل.

جاء ذلك في تصريح أدلى به، الثلاثاء، لقناة "Bloomberg TV" في إطار زيارة رسمية يجريها إلى إندونيسيا.

وأوضح فيدان أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى عدة اتصالات هاتفية مع ترامب الشهر الماضي، وأن الأخير أكد خلال كل منها عزمه حضور القمة.

وذكر فيدان أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالبقاء داخل حلف الناتو رغم بعض التصريحات السياسية، مشيراً إلى عدم وجود أي مؤشرات على نية واشنطن الانسحاب من الحلف.

وأضاف أن الولايات المتحدة تواصل مطالبة حلفائها بزيادة الإنفاق الدفاعي وتحمل مسؤولية أكبر في مجال أمنهم.

ولفت إلى أن الدول الأوروبية استجابت لهذه الدعوات وبدأت بالفعل باتخاذ خطوات لرفع ميزانياتها الدفاعية ضمن إطار الحلف.

وفيما يتعلق بالمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، شدد وزير الخارجية التركي على دعم بلاده لهذه الجهود، مؤكداً أن الطرفين يبذلان "جهودا صادقة" من أجل تمديد وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن الهجمات التي يشنها الجيش الإسرائيلي ضد أهداف تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، رغم سريان وقف إطلاق النار، تمثل "خطرا كبيرا" من شأنه تقويض مسار المفاوضات.

وقال فيدان: "أنا متأكد من صدق الأمريكيين والإيرانيين. إنهم يريدون وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، لكنني لست متأكداً من نوايا إسرائيل".

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، فضلا عن استهدافها ما قالت إنها مواقع أمريكية في بلدان عربية بالمنطقة، ما أسفر عن تضرر أعيان مدنية.

وإثر تعثر مفاوضاتها مع إيران في 11 أبريل/ نيسان الماضي بباكستان، فرضت الولايات المتحدة منذ 13 أبريل/ نيسان الماضي حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.

وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، وسط مخاوف من احتمال انهيار الهدنة السارية منذ 8 أبريل، إذا لم يتم إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، التي رفعت أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.