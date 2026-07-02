في مقابلة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان على قناة "سي إن إن تورك" المحلية

فيدان: ترامب لديه إرادة قوية لرفع عقوبات "كاتسا" عن تركيا في مقابلة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان على قناة "سي إن إن تورك" المحلية

أنقرة/ الأناضول

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه إرادة قوية لرفع عقوبات "كاتسا" عن تركيا.

جاء ذلك في مقابلة على قناة "سي إن إن تورك" المحلية، مساء الخميس، أوضح فيها أن بلاده تتخذ الخطوات اللازمة من أجل رفع واشنطن عقوبات "كاتسا".

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا أواخر الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب، في إطار قانون مكافحة أعداء أمريكا "كاتسا" الذي تم إقراره عام 2017، وذلك على خلفية تزود تركيا بأنظمة دفاع جوي من روسيا، إثر رفض إدارة الرئيس باراك أوباما بيع أنظمة مماثلة لأنقرة.

وفي سياق آخر، قال فيدان، إن إسرائيل، وفق توصيف المجتمع الدولي دون استثناء، دولة تقوض النظام الدولي وترتكب المجازر وتقوم بالظلم ويحكمها "عصابة فاقدة لصوابها".

وأضاف أن إسرائيل تسعى إلى اختلاق عدو جديد لتغيير صورتها التي باتت محل إدانة دولية.

وشدد على أن إسرائيل ليست مشكلة تركيا وحدها، بل مشكلة العالم بأسره.

وفيما يخص التفاهم الأمريكي الإيراني، قال فيدان، إن صورة الرئيس رجب طيب أردوغان كشخصية موثوقة وصادقة وشريك يعتمد عليه، والتي رسخها عبر نهج ثابت ورؤية بعيدة المدى على مدى أعوام، لعبت دورًا بالغ الأهمية في هذا الأمر.

وبشأن قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) المرتقبة في أنقرة يومي 7 و8 يوليو/تموز الجاري، أفاد بأنها ستكون "أكبر قمة في تاريخ الحلف".

وأوضح فيدان، أن أحد أسباب اعتبارها قمة تاريخية هو إدراج "منتدى الصناعات الدفاعية" لأول مرة ضمن البرنامج الرسمي للقمة.

وأشار إلى أنه من المنتظر أن تفتح القمة آفاقًا واسعة للتعاون في مجال الصناعات الدفاعية.