تدوينة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان قيم خلالها زيارته إلى بنغلاديش..

فيدان: الصداقة بين تركيا وبنغلاديش تتجاوز المصالح المشتركة تدوينة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان قيم خلالها زيارته إلى بنغلاديش..

أنقرة/الأناضول

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن الصداقة بين بلاده وبنغلاديش تتجاوز المصالح المشتركة، وأكد حرص أنقرة على تعزيز العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك في منشور لوزير الخارجية التركي على حسابه بمنصة شركة إكس الأمريكية السبت، قيم خلالها زيارته إلى بنغلادش.

وأشار إلى أنه التقى في زيارته رئيس وزراء بنغلاديش طارق رحمن، وأنه أجرى مباحثات شاملة مع وزير الخارجية خليل الرحمن.

وأوضح أن بنغلاديش تتمتع بإمكانات كبيرة وأنها دخلت مرحلة جديدة بعد الانتخابات التي أُجريت في فبراير/شباط الماضي,

وأكد فيدان أن العلاقات بين البلدين ترتكز على أسس متينة تنسجم مع روابط الأخوة بين الشعبين.

وقال وسنواصل دعم أشقائنا البنغلاديشيين بالإرادة الراسخة نفسها، وأتقدم بخالص الشكر إلى الحكومة والشعب في بنغلاديش.

وأشار فيدان إلى أنه زار مخيمات اللاجئين التي يقيم فيها مسلمو الروهينغا في مدينة كوكس بازار البنغلاديشية، واطلاعه على أنشطة المؤسسات التركية وفي مقدمتها وزارة الصحة والوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) والهلال الأحمر ووقف الديانة.

وأضاف: "تتحمل بنغلاديش مسؤولية كبيرة من خلال استضافتها أكثر من مليون مسلم من الروهينغا. ويتمثل هدفنا المشترك في التوصل إلى حل دائم وعادل لأزمة الروهينغا".

وختم فيدان بالقول: "الصداقة بين تركيا وبنغلاديش تتجاوز المصالح المشتركة، فهي صداقة بين شعبين يقفان إلى جانب بعضهما البعض في الأوقات الصعبة. وسنواصل تعزيز هذه الروابط في المستقبل".

ووصل الوزير فيدان إلى بنغلاديش، الخميس، في إطار زيارة تستمر حتى السبت، تلبية لدعوة نظيره خليل الرحمن.