في منشور لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، تعليقا على الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق التركي السعودي

فيدان: الاجتماع التركي السعودي بحث العلاقات الثنائية وغزة في منشور لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، تعليقا على الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق التركي السعودي

أنقرة/ الأناضول

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأربعاء، أن الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق التركي السعودي، تناول العلاقات الثنائية في إطار مؤسسي، وناقش قضايا إقليمية، لا سيما قطاع غزة.

وفي منشور عبر حسابه على منصة "إن سوشيال" التركية، قال فيدان، إنه ترأس الاجتماع إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وبمشاركة ممثلين عن الوزارات والمؤسسات المعنية.

وأوضح أنه خلال الاجتماع تم تقييم أعمال اللجان في مجالات استراتيجية مثل التجارة والطاقة والدفاع والتعليم والثقافة والسياحة والنقل، إضافة إلى مناقشة العلاقات الثنائية ضمن إطار مؤسسي.

وأضاف وزير الخارجية التركي، أنه تم أيضا بحث القضايا الإقليمية، وخاصة ملف غزة.

وأشار إلى أنه تم توقيع "اتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة".

وأعرب الوزير فيدان، عن أمله في أن تعود هذه الاتفاقية بالنفع على البلدين.



كما عبر عن شكره للوزير السعودي، والوفد المرافق له، على زيارتهم.

ومجلس التنسيق التركي السعودي؛ آلية للتعاون والتشاور أُنشئت عام 2016 برئاسة وزيري خارجية البلدين، بغية رصد العلاقات الثنائية بكافة أبعادها ضمن إطار مؤسسي.

وعُقد الاجتماع الأول للمجلس بأنقرة في 7 و8 فبراير/ شباط 2017، فيما جرى الاجتماع الثاني بالرياض في 18 مايو/ أيار 2025.

ويضمّ المجلس 5 لجان فرعية بمشاركة الجهات المعنية من البلدين، وهي: "اللجنة السياسية والدبلوماسية"، و"اللجنة العسكرية والأمنية"، و"لجنة الثقافة والرياضة والإعلام والسياحة"، و"لجنة التنمية الاجتماعية والصحة والتعليم"، و"لجنة التجارة والصناعة والاستثمار والبنية التحتية والطاقة".