وزير الخارجية التركي قال للأناضول خلال زيارته للقاهرة: مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران تتضمن بعض القضايا المهمة التي أُرجئ بحثها خلال فترة تمتد إلى 60 يوما وحل تفاصيلها الفنية قد لا يكون سهلاً

فيدان: إسرائيل تترقب فرصة لتعطيل التفاهم الأمريكي الإيراني وزير الخارجية التركي قال للأناضول خلال زيارته للقاهرة: مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران تتضمن بعض القضايا المهمة التي أُرجئ بحثها خلال فترة تمتد إلى 60 يوما وحل تفاصيلها الفنية قد لا يكون سهلاً

القاهرة/ الأناضول

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن إسرائيل تترقب الفرصة لتعطيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للأناضول، الأحد، خلال زيارته إلى العاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة في الاجتماع الرابع لوزراء خارجية تركيا ومصر وباكستان والسعودية.

ولفت فيدان، إلى أن أولى الاجتماعات الفنية الخاصة بتنفيذ مذكرة التفاهم بدأت اليوم في سويسرا.

ولفت إلى أنه ناقش هذا الملف هاتفياً مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وأكد فيدان، أن إرادة سياسية واضحة أُبديت من الجانبين حيال القضايا الرئيسية.

وأعرب عن اعتقاده بأن العمل المكثف خلال الفترة المقبلة سيسهم في تجاوز العقبات القائمة.

وأوضح فيدان، أن مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران تتضمن بعض القضايا المهمة التي أُرجئ بحثها خلال فترة تمتد إلى 60 يوماً.

وأشار إلى أن حل تفاصيلها الفنية قد لا يكون سهلاً، وأنه ينبغي الاستعداد لاحتمال حدوث تعثرات خلال المفاوضات المقبلة.

وأضاف: "هناك دائماً إسرائيل تترقب وتنتظر أول فرصة سانحة لتعطيل القضايا وإفساد مسار المفاوضات".

وأشار فيدان، إلى أن وزراء خارجية تركيا والسعودية ومصر وباكستان عقدوا جلسة عمل مطولة، وأن هذه الدول الأربع تُعد من أبرز دول المنطقة من حيث الإمكانات والقدرات والمسؤوليات، فضلاً عن ثقلها السكاني والجغرافي.

وقال إن "تبني هذه الدول لمشكلات المنطقة السياسية والأمنية والاقتصادية، والبحث عن حلول لها، وإطلاق مبادرات إقليمية، وحشد الجهود الدولية لمعالجة أزمات المنطقة، يمثل حالياً أبرز مجالات عملنا المشتركة".

وذكر فيدان، أن الدول الأربع تسعى أيضاً إلى صياغة رؤية إقليمية لمرحلة ما بعد الحروب والأزمات، دون فرض تصورات من الخارج، وبالتعاون مع المجتمع الدولي.

وتابع: "نحن كدول في المنطقة، نبذل جهوداً لبلورة رؤية مشتركة في إطار التعاون الدولي، وسنطرح هذه الرؤية في الوقت المناسب".

جدير بالذكر أن إيران والولايات المتحدة أعلنتا في 14 يونيو/حزيران الجاري، التوصل إلى تفاهم من 14 بندا بوساطة باكستانية، يهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات.

ويتضمن التفاهم بنودا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.

ومن المقرر أن يخوض الطرفان محادثات تستمر 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ملفات من بينها البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات.