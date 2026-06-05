فيدان: أوضاع مسلمي الروهينغا في المخيمات "مأساوية" في تصريح للأناضول خلال زيارته مخيمات لاجئي الروهينغا في كوكس بازار

كوكس بازار/ الأناضول



قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن أوضاع مسلمي الروهينغا في مخيمات اللاجئين بمدينة كوكس بازار في بنغلاديش "مأساوية".



جاء ذلك في تصريح للأناضول خلال زيارته مخيمات لاجئي الروهينغا في كوكس بازار، الجمعة.

وأضاف فيدان بشأن الأوضاع في المخيمات: "للأسف، تجري هنا مأساة إنسانية، وكما امتدت يد العون التركية إلى مختلف أنحاء العالم، فقد امتدت إلى هنا أيضا، لكننا نتمنى ألا تقع مثل هذه المآسي أساسا، وألا نضطر إلى تقديم المساعدات بسببها".

وشدد فيدان على أهمية تقديم تركيا للمساعدة ليس فقط للمناطق القريبة، بل أيضا للمناطق البعيدة التي تعاني من الأزمات.

وأضاف "لدى الرئيس رجب طيب أردوغان تعاطف كبير للغاية مع المظلومين والمحتاجين، بسبب حاجتهم للمساعدة".

وأشار إلى أن أكثر من مليون مسلم من الروهينغا يعيشون في المخيمات، مؤكدا أن المؤسسات والمنظمات الإغاثية التركية، تعمل منذ اليوم الأول للأزمة، على تقديم الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات، سواء كانت مؤسسات حكومية أو منظمات مجتمع مدني.

وتحدث فيدان عن أهمية الأعمال التي تنفذها الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، وهيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، والهلال الأحمر التركي، ورئاسة الشؤون الدينية التركية، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني التركية في المنطقة.

وقال "ما نقدمه هنا هو حل مؤقت ومساعدة إنسانية، أما الهدف الأساسي من زيارتي بصفتي وزيرا للخارجية يتمثل بالبحث على المستوى السياسي والاستراتيجي في كيفية إخراج إخواننا من هذا الوضع المؤقت إلى وضع أفضل وأكثر استدامة، وكيف يمكن تحقيق ذلك بالتعاون مع المجتمع الدولي".