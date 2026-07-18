فيتش تثبت تصنيف تركيا الائتماني عند "BB-"

واشنطن/ الأناضول

أبقت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني على تصنيف تركيا عند "BB-"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة، في بيان مساء الجمعة، إنها أكدت التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لتركيا عند "BB-"، مع الحفاظ على النظرة المستقبلية "المستقرة".

وأوضحت أن انخفاض الدين العام، وكبر حجم الاقتصاد التركي وتنوعه، وارتفاع نصيب الفرد من الدخل مقارنة بمتوسط الدول المصنفة ضمن فئة "BB"، إضافة إلى قدرة تركيا على الحفاظ على الوصول إلى التمويل الخارجي خلال فترات الضغوط، ومتانة القطاع المصرفي، تُعد من أبرز العوامل الداعمة للتصنيف.

وأشارت إلى أن معدل النمو المحتمل للاقتصاد التركي يقترب من 4%، متوقعة أن يبلغ النمو 2.8% خلال العام الجاري و4.4% في العام المقبل.

كما توقعت الوكالة تراجع معدل التضخم في تركيا من 32% في يونيو/حزيران إلى 29.5% بنهاية عام 2026.

وأضافت أن رفع البنك المركزي التركي تكلفة التمويل بمقدار 300 نقطة أساس، وتشديده قيود الائتمان، ساهما في دعم التعافي الجزئي للاحتياطيات الدولية عقب تدخلات سوق الصرف التي نُفذت لتحقيق استقرار الليرة خلال المرحلة الأولى من التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.

وتوقعت فيتش أن تصل احتياطيات النقد الأجنبي الإجمالية لتركيا إلى 167 مليار دولار بنهاية عام 2026.

وأكدت الوكالة أن استمرار تراجع الحاجة إلى التمويل الخارجي، وتعزيز الاحتياطيات الخارجية، والحفاظ على سياسة نقدية متشددة تدعم انخفاض التضخم، قد يفتح المجال أمام رفع التصنيف الائتماني لتركيا مستقبلا.

وكانت فيتش قد رفعت التصنيف الائتماني لتركيا في سبتمبر/أيلول 2024 من "B+" إلى "BB-"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.