فن الإبرة والخيط يحوِّل نباتات متوطنة بتركيا إلى أعمال فنية معلمة الفنون اليدوية سلمى كور أوغلو قالت إنها تهدف إلى نقل هذا الفن إلى الأجيال القادمة

بورصا/ الأناضول

نسجت نساء تركيات في قضاء إينغول بولاية بورصا (شمال غرب) نماذج من النباتات المتوطنة التي تنمو في مختلف مناطق تركيا باستخدام فن الإبرة والخيط.

النساء شاركن في دورة الإبرة والخيط التي نظمها مركز التعليم العام في إينغول ليتعلمن هذا الفن.

وفي حديث للأناضول، قالت معلمة الفنون اليدوية سلمى كور أوغلو، إن أعمال الإبرة والخيط تدعم النساء نفسيا واقتصاديا.

وأوضحت كور أوغلو، أنها تعمل في هذا المجال منذ نحو 13 عاما، ولديها خبرة تزيد عن 30 عاما في فن الإبرة والخيط.

وأضافت: "هدفي الأساسي هو إخراج فن الإبرة والخيط من الصناديق المغلقة. إنه أحد الفنون التقليدية التي تعكس الثقافة التركية بشكل جميل، ويجسد أناقة المرأة التركية".

وأوضحت كور أوغلو، أنها تهدف إلى نقل هذا الفن إلى الأجيال القادمة.