فريق طبي تركي يجري أكثر من 100 عملية جراحية في أوغندا إلى جانب تقديم خدمات الفحص والمعاينة والعلاج لآلاف المرضى..

إسطنبول / الأناضول



يواصل فريق طبي تركي تطوعي تقديم خدمات علاجية وجراحية للمرضى في أوغندا، بالتعاون بين الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" وجمعية "أصدقاء إفريقيا كافة" التركية (TADD).

وذكرت الجمعية في بيان، الثلاثاء، أن فريقا طبيا من 20 متطوعا بدأ في 16 يونيو/ حزيران الجاري، تقديم خدماته في مستشفى بمدينة جينجا الواقعة على ضفاف بحيرة فيكتوريا، وذلك ضمن النسخة السادسة من برنامجها الصحي في أوغندا.

ويضم الفريق أطباء مختصين في الجراحة العامة، والأمراض النسائية، والمسالك البولية، وصحة الفم والأسنان، والأنف والأذن والحنجرة.

ومن المقرر أن يواصل الفريق إجراء العمليات الجراحية حتى 28 يونيو الجاري، بالتعاون مع كوادر صحية أوغندية.

وأجرى الفريق حتى الآن أكثر من 100 عملية جراحية، إلى جانب تقديم خدمات الفحص والمعاينة والعلاج لآلاف المرضى.

ولاقى الفريق القادم من تركيا ترحيبا واسعا من سكان المنطقة، الذين يواجه بعضهم صعوبات في الوصول إلى الخدمات الصحية.

وفي إطار أنشطتها الإنسانية، قدمت جمعية "أصدقاء إفريقيا كافة" مساعدات لسكان قرى محيطة، شملت افتتاح بئر مياه، وتوزيع ماعز حلوب وحقائب نظافة، فضلا عن لحوم حمراء ومواد غذائية.