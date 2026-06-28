كان في استقبال الفرق بمطار سيمون بوليفار في العاصمة كاراكاس، سفير تركيا لدى فنزويلا ناجي أيدان قرامان أوغلو..

فرق البحث والإنقاذ التركية تصل فنزويلا المنكوبة بالزلزال كان في استقبال الفرق بمطار سيمون بوليفار في العاصمة كاراكاس، سفير تركيا لدى فنزويلا ناجي أيدان قرامان أوغلو..

كاراكاس/ الأناضول



وصلت فرق البحث والإنقاذ التركية، مساء السبت، إلى فنزويلا التي ضربها زلزال مزدوج مدمر، للقيام بمهامها الإنسانية.

وكان في استقبال الفرق بمطار سيمون بوليفار في العاصمة كاراكاس، سفير تركيا لدى فنزويلا ناجي أيدان قرامان أوغلو.

وفي تصريح صحفي، قال قرامان أوغلو: "شهدت فنزويلا زلزالا لم تشهد مثله في تاريخها منذ 125 عاما، وللأسف، هذه الزلازل ذكّرتنا بالزلازل الكارثية التي ضربت بلادنا في السادس من فبراير عام 2023، والتي خلّفت دمارا هائلا".

وأضاف أن الزلزال المزدوج أثر على العديد من المدن الفنزويلية، بما فيها العاصمة كاراكاس.

ومساء الأربعاء، أفاد المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي بوقوع زلزالين متتالين في فنزويلا بفارق 39 ثانية، بلغت قوة الأول 7.2 درجات والثاني 7.5 درجات.

وأدى الزلزال إلى انهيار مبانٍ في عدة مناطق من العاصمة كاراكاس، وولايات ميراندا ولا غوايرا وأراغوا وكارابوبو وفالكون.