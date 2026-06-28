شارك في عمليات إخماد النيران من الجو طائرة إطفاء و3 مروحيات ومن البر 10 سيارات إطفاء غابات و5 صهاريج..

فرق الإطفاء التركية تطوق وتسيطر على حريق غابات في موغلا شارك في عمليات إخماد النيران من الجو طائرة إطفاء و3 مروحيات ومن البر 10 سيارات إطفاء غابات و5 صهاريج..

موغلا/الأناضول



تمكنت فرق الإطفاء التركية، الأحد، من تطويق والسيطرة على حريق غابات اندلع السبت، في قضاء "سيديكمر" التابع لولاية موغلا غربي البلاد، إثر تدخل بري وجوي.

وبحسب مراسل الأناضول، اندلع الحريق في منطقة حرجية بمنطقة "غولبنت" لأسباب لم يتم تحديدها، وعلى الفور هرعت فرق تابعة للمديرية العامة للغابات إلى الموقع عقب تلقي البلاغ.

وشارك في عمليات إخماد النيران من الجو طائرة إطفاء و3 مروحيات، في حين دعم جهود الإطفاء من البر 10 سيارات إطفاء غابات و5 صهاريج مياه، بالإضافة إلى عدد من الآليات والمعدات الثقيلة.

وعقب السيطرة على الحريق، بدأت الفرق المعنية أعمال التبريد في المنطقة المتضررة لمنع تجدد اشتعال النيران، فيما فتحت السلطات المحلية تحقيقا للكشف عن ملابسات وأسباب اندلاع الحريق.