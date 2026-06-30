بعد نحو ساعة واحدة من تدخلها برا وجوا..

فرق الإطفاء التركية تسيطر على حريق غابات في بورصا بعد نحو ساعة واحدة من تدخلها برا وجوا..

بورصا / الأناضول



تمكنت فرق الإطفاء التركية، الثلاثاء، من السيطرة على حريق الغابات في منطقة أورهانلي بولاية بورصا (شمال غرب)، وذلك بعد تدخل جوي وبري.

واندلع الحريق في منطقة حرجية قرب حي "يوروكلر" التابع لقضاء أورهانلي، لأسباب لم تُعرف بعد.

وعقب الإبلاغ عن الحريق، توجهت فرق من مديرية الغابات والإطفاء إلى الموقع، حيث شاركت في عمليات الإخماد 4 مروحيات و10 آليات إطفاء و20 آلية ثقيلة و110 من الكوادر.

وتمكنت الفرق من السيطرة على الحريق خلال نحو ساعة واحدة من التدخل.

وقال رئيس بلدية أورهانلي علي عثمان طاير في تصريح للصحفيين إن بلاغا ورد عند الساعة 12:50 ظهرا حول اندلاع الحريق قرب مقبرة حي يوروكلر.

وأوضح أن فرق مديرية الغابات وإدارة الإطفاء في بلدية بورصا الكبرى وبلدية أورهانلي ومؤسسة المياه تدخلت بشكل فوري، مشيرا إلى أن الحريق تمت السيطرة عليه وتستمر حاليا أعمال التبريد.

ودعا طاير المواطنين وسائقي الطرق في المنطقة إلى توخي الحذر، محذرا من أن مثل هذه الحوادث غالبا ما تنتج عن إهمال بشري.

وأكد ضرورة الالتزام بالانتباه لحماية الغابات والطبيعة، مقدما الشكر للجهات التي شاركت في إخماد الحريق.

