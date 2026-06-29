فرق الإطفاء التركية تسيطر على حرائق بورصة وتشاناق قلعة بعد جهود مستمرة من البر والجو..

​​​​​​​بورصة / الأناضول

تمكنت فرق الإطفاء التركية، الاثنين، من السيطرة على الحرائق التي اندلعت في ولايتي بورصة وتشاناق قلعة غربي البلاد، بعد جهود متواصلة برًا وجوًا.

وأفاد مراسل الأناضول بأن فرق الإطفاء تمكنت، مساء الاثنين، من السيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة غابات بقضاء عثمان غازي التابع لولاية بورصة.

وأوضح أن عمليات الإخماد شاركت فيها 3 مروحيات، و10 شاحنات إطفاء، و13 مركبة، إضافة إلى 79 عنصرًا.

وأشار إلى نفوق عدد من رؤوس الماشية داخل إحدى الحظائر في المنطقة جراء الحريق.

وفي ولاية تشاناق قلعة، تمكنت فرق الإطفاء، بمساندة سكان القرى، من السيطرة على حرائق اندلعت في عدد من القرى.

وفي السياق، أعلنت ولاية تشاناق قلعة بدء الإجراءات القانونية بحق مشغل آلة كبس القش، للاشتباه في تسببه باندلاع الحريق.

وأوضحت الولاية، في بيان، أن الحريق ألحق أضرارًا بنحو 2.5 فيدان من الغابات و60 فيدانًا من الأراضي الزراعية.

وأضافت أن الحرائق تمت السيطرة عليها بفضل التدخلين الجوي والبري.