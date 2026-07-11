فرقاطة عسكرية تركية ترسو بميناء طنجة المغربي

الرباط/ الأناضول

رست الفرقاطة التركية "تي سي جي برغاز أدا"، الجمعة، في ميناء طنجة أقصى شمال غربي المغرب.

ووصلت الفرقاطة إلى المغرب في إطار تعزيز التعاون بين البلدين، حيث سترسو في الميناء الجمعة والسبت، بحسب مراسل الأناضول.

وزار سفير تركيا لدى المغرب مصطفى إيلكر كيليش، الفرقاطة، حيث كان في استقباله قائدها العقيد البحري أرجان أراس، وفرقة من البحرية التركية.

وأقام قائد السفينة حفل استقبال على متنها تكريما لمسؤولين مغاربة، ومسؤولي البعثات الدبلوماسية، والملحقين العسكريين التابعين لعدد من السفارات الأجنبية في المغرب.