وزير الدفاع التركي يشار غولر في منتدى الصناعات الدفاعية الذي عُقد ضمن أعمال قمة الناتو في أنقرة

غولر: تعهد الناتو بإنفاق 5 بالمئة للدفاع يعزز قدرته على الردع وزير الدفاع التركي يشار غولر في منتدى الصناعات الدفاعية الذي عُقد ضمن أعمال قمة الناتو في أنقرة

أنقرة / الأناضول

قال وزير الدفاع التركي يشار غولر إن التزام حلف شمال الأطلسي "الناتو" بتخصيص 5 بالمئة من الناتج المحلي للإنفاق الدفاعي يمثل مؤشرًا ملموسًا على إرادة الحلف لتعزيز قدرته على الردع وتوسيع نطاق الإنتاج الدفاعي.

جاء ذلك خلال كلمته في منتدى الصناعات الدفاعية الذي عُقد الثلاثاء، ضمن فعاليات القمة 36 للناتو في العاصمة التركية أنقرة.

وأوضح غولر أن بناء قدرة دفاعية فعالة لم يعد يعتمد على الإنفاق العسكري وحده، بل يتطلب قاعدة صناعية قوية، وسلاسل إمداد مستدامة، وقدرة سريعة على الإنتاج والابتكار.

وأشار إلى أن الحرب في أوكرانيا والتطورات الأخيرة في مضيق هرمز أبرزت أهمية سرعة إنتاج الذخائر، والطائرات المسيّرة، وأنظمة الدفاع الجوي والإلكتروني، إلى جانب أمن خطوط النقل وسلاسل التوريد.

وشدد غولر على أن التحدي الأساسي اليوم يتمثل في تحويل التعهدات السياسية إلى قدرات عسكرية ملموسة على الأرض.

ولفت إلى أن أحد الأهداف الرئيسة لقمة أنقرة هو زيادة الاستثمارات الدفاعية، وتوسيع القدرات الإنتاجية، وبناء قاعدة صناعية دفاعية أطلسية أكثر قوة وابتكارًا.

وأكد أن تركيا عززت قدراتها الدفاعية المحلية في مجالات المنصات البرية والبحرية والجوية، والطائرات المسيّرة، والحرب الإلكترونية، والدفاع الجوي.

وأضاف أن تركيا رفعت بسرعة إنتاجها من ذخائر عيار 155 ملم، وتعمل على توسيع إنتاج الصواريخ والذخائر عبر استثمارات جديدة لشركة "روكيتسان".

وفي ختام كلمته، دعا الوزير دول الحلف إلى تحويل الموارد إلى إنتاج، والقوة الصناعية إلى قوة ردع، وتعزيز أمن الناتو بقدرات عملية على الأرض.

وتستضيف تركيا القمة 36 للناتو، الثلاثاء والأربعاء، للمرة الثانية في تاريخها بعد مرور 22 عامًا على استضافتها قمة إسطنبول عام 2004، في ظل تحديات كبيرة تواجه الحلف والبنية الأمنية العالمية.