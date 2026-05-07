"غوك بورو".. مركبة مسيَّرة تركية لنقل الحمولة بتضاريس صعبة طورتها شركة "إلكترولاند ديفنس" وتصل سرعتها لـ30 كيلومترا في الساعة، وبمكنها حمل 800 كيلوغرام..

إسطنبول/ الأناضول

كشفت شركة "إلكترولاند ديفنس" التركية عن مركبتها المسيَّرة "غوك بورو" المخصصة لنقل الحمولة في مختلف التضاريس، لأول مرة في معرض "ساها 2026" الدولي لصناعات الدفاع والطيران والفضاء بإسطنبول.

وتستطيع المركبة "غوك بورو" الوصول إلى سرعة 30 كيلومترا في الساعة، وتمتلك قدرة حمل تصل إلى 800 كيلوغرام.

ويمكن لـ"غوك بورو" العمل على منحدرات شديدة تصل نسبة انحدارها إلى 70 بالمئة،.

وتوفر قدرة عالية على الحركة في التضاريس الصعبة بفضل مجموعات العجلات الستة المستقلة عن بعضها البعض.

وتتميز بقدرتها على الحفاظ على ثبات قسم الحمولة حتى في الأراضي الوعرة وغير المتوازنة، ما يتيح حلولا فعالة لمختلف الاحتياجات العملياتية.

وفي حديث للأناضول، قال المدير العام لشركة "إلكترولاند ديفنس" فرحات أوغور إن هدفهم هو إنتاج أنظمة فعالة ومنخفضة التكاليف ومتعددة الوظائف، ولا تنحصر بالقطاع العسكري.

وأشار أوغور إلى أن "غوك بورو" قادرة على التحرك في الجبال والطين والصحارى والغابات وكل أنواع البيئات الجغرافية.

وأضاف: "يمكنكم شراؤها بسعر أقل من سعر مركبة تُستخدم اليوم في المجال الزراعي. ويمكن استخدامها لحمل الأحمال، فهي بمثابة منصة متعددة الأغراض لنقل الحمولة".

وتقام نسخة هذا العام من معرض "ساها" الذي ينظمه تكتل شركات "ساها إسطنبول" للصناعات الدفاعية بين 5 و9 مايو الجاري، على مساحة تبلغ 400 ألف متر مربع، بمشاركة أكثر من 120 دولة، و1700 شركة بينها 263 أجنبية.