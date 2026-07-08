غورغون: 56 بالمئة من صادرات الدفاع التركية ذهبت للناتو والاتحاد الأوروبي

أنقرة / الأناضول

قال رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون، إن 56 بالمئة من صادرات القطاع خلال العام الماضي ذهبت إلى دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" والاتحاد الأوروبي، مؤكداً استعداد بلاده لتوسيع التعاون مع الحلف وشركائه.

جاء ذلك في تصريح أدلى به رئيس الهيئة التابعة للرئاسة التركية لمراسل الأناضول على هامش "منتدى الصناعات الدفاعية" الذي انعقد الثلاثاء، ضمن أعمال القمة 36 لقادة دول وحكومات الناتو في أنقرة.

وأوضح غورغون أن تركيا تعد شريكاً موثوقاً في مجال الصناعات الدفاعية، وأن دول الناتو يمكنها الاستفادة من فرص التعاون التي توفرها القدرات الدفاعية التركية.

وأضاف أن استضافة أنقرة لمنتدى الصناعات الدفاعية للمرة الأولى ضمن فعاليات القمة يعكس المكانة التي بلغها قطاع الصناعات الدفاعية التركي.

وأشار إلى أن تركيا نجحت خلال العقدين الماضيين في بناء قاعدة صناعية دفاعية متطورة، باتت قادرة على إنتاج معظم الأنظمة والمعدات البرية والبحرية والجوية والفضائية وتحت سطح البحر التي تحتاجها قواتها المسلحة.

ولفت إلى أن صادرات الصناعات الدفاعية التركية سجلت نمواً بنحو 30 بالمئة خلال الأشهر الاثني عشر الأخيرة، لتصل إلى 11 مليار دولار، ما وضع تركيا في المرتبة الحادية عشرة عالمياً بين أكبر مصدري الصناعات الدفاعية.

وأكد أن تركيا لا تكتفي بتصدير المنتجات الدفاعية، بل تقدم أيضاً نماذج شراكة طويلة الأمد مع الدول الصديقة والحليفة.

وأشار إلى أن المنتدى شهد الإعلان عن برامج مشتريات دفاعية للناتو بقيمة تقارب 70 مليار دولار، تشمل مجالات الطائرات المسيّرة، والدفاع الجوي، والذخائر، والأقمار الصناعية والفضاء.

وذكر غورغون أن 56 بالمئة من صادرات الصناعات الدفاعية التركية خلال العام الماضي توجهت إلى دول الناتو والاتحاد الأوروبي.



وأكد أن البنية الصناعية والقدرات الإنتاجية التي تمتلكها تركيا قادرة على الإسهام في تعزيز منظومة الردع المشتركة للحلف.

وتستضيف العاصمة التركية أنقرة، الثلاثاء والأربعاء، النسخة 36 من قمة "الناتو"، وجرى استهلالها بمنتدى الصناعات الدفاعية الذي يركز على الإنتاج العابر للأطلسي والاستثمارات المرتبطة به.