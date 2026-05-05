غورغون: تركيا تهدف لدخول نادي الـ10 الكبار في الصادرات الدفاعية

إسطنبول/ الأناضول

قال رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية خلوق غورغون إن بلاده تستهدف دخول قائمة أكبر 10 دول في صادرات الصناعات الدفاعية.

جاء ذلك في كلمته في حفل افتتاح معرض "ساها 2026" بإسطنبول، الثلاثاء، حيث حضره أيضا وزير الدفاع يشار غولر، ووزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، ورئيس مجلس إدارة تكتل شركات "ساها إسطنبول" خلوق بيرقدار، ورئيس مجلس إدارة شركة بايكار سلجوق بيرقدار، إلى جانب عدد كبير من الشخصيات رفيعة المستوى من دول مختلفة.

ولفت غورغون إلى أن تركيا تضع قوتها في خدمة الاستقرار وليس الفوضى، وترى أن التكنولوجيا ليست أداة للتوتر، بل ضمانا للسلام والأمن.

وأضاف: "حققنا خلال الأشهر الـ12 الماضية صادرات في مجالي الدفاع والطيران بقيمة 10.5 مليارات دولار إلى 185 دولة".

وأردف: "نهدف قريبا إلى تجاوز 11 مليار دولار، لننقل تركيا إلى مصاف أول 10 دول عالميا في هذا المجال".

وأوضح أن معرض "ساها 2026"، الذي يستمر حتى 9 مايو/ أيار الجاري، ليس مجرد معرض، بل منصة متعددة الأبعاد للتجربة والتعاون تجمع جميع الأطراف المعنية.

وأكد أن أكبر فضل في وصول الصناعات الدفاعية إلى هذا المستوى يعود إلى قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتابع: "سنعمل على إنهاء الاعتماد الخارجي في التقنيات الحرجة. سنواصل تنمية صادراتنا بشكل مستدام، وسنعزز القدرة التنافسية لشركاتنا عالميا".

وبيَّن أن تركيا تُعد شريكا موثوقا وذا خبرة طويلة الأمد في مجال الصناعات الدفاعية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال رئيس مجلس إدارة تكتل شركات "ساها إسطنبول" خلوق بيرقدار، إن تركيا تستهدف تصدير ما قيمته 13 مليار دولار في قطاع الصناعات الدفاعية خلال عام 2026.

يُذكر أن فعاليات معرض "ساها 2026" في إسطنبول انطلقت بدءا من اليوم أمام المتخصصين في القطاع، فيما سيكون مفتوحا للعامة في 9 مايو الجاري.