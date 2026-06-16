سفير غواتيمالا لدى أنقرة إدواردو ريسينوس قال إن وكالة الأناضول "قدمت عملا رائعا كعادتها في مجال التصوير الصحفي"..

غواتيمالا: "جوائز إسطنبول لأفضل صورة" مبادرة تروي أحداث غزة سفير غواتيمالا لدى أنقرة إدواردو ريسينوس قال إن وكالة الأناضول "قدمت عملا رائعا كعادتها في مجال التصوير الصحفي"..

أنقرة / الأناضول

أشاد سفير غواتيمالا لدى أنقرة إدواردو ريسينوس، بوكالة الأناضول المنظمة لمسابقة "جوائز إسطنبول لأفضل صورة" 2026، ووصف المسابقة بأنها "مبادرة رائعة" تروي الأحداث الجارية وخاصة في قطاع غزة.

والاثنين، انطلقت في العاصمة التركية أنقرة، فعاليات معرض "جوائز إسطنبول لأفضل صورة" 2026، الذي تنظمه وكالة الأناضول.

وحضر الافتتاح رئيس مجلس إدارة وكالة الأناضول، مديرها العام سردار قره غوز، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، إضافة إلى سفراء دول وصحفيين وشخصيات إعلامية أخرى.

وفي حديث للأناضول، قال ريسينوس إن وكالة الأناضول قدمت "عملا رائعا كعادتها في مجال التصوير الصحفي".

وأضاف أن المسابقات وفعاليات المعرض تعتبر "عملا رائعا ومميزا ويتطلب إنجازه الكثير من الجهد والوقت".

وهنأ السفير المصورين والقائمين على المعرض، معربا عن إعجابه بفوز صور قطاع غزة بجوائز في المسابقة.

وبدعم أمريكي بدأت إسرائيل في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة؛ ما خلف أكثر من 73 ألف قتيل وما يزيد على 173 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.



وأشار إلى أهمية عرض الصور الملتقطة في دول أمريكا الوسطى بما في ذلك بلاده، معربا عن أمله في أن تحظى أمريكا اللاتينية باهتمام كبير في السنوات القادمة.

وتُعد مسابقة "جوائز إسطنبول لأفضل صورة" التي تنظمها وكالة الأناضول سنويا، واحدة من أهم المسابقات العالمية في هذا المجال.

ويمكن الاطلاع على الصور الفائزة ومعلومات لجنة التحكيم عبر الموقع الرسمي للمسابقة: "http://istanbulphotoawards.com/".