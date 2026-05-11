غرفة صناعة إسطنبول: العلاقات مع بلجيكا تستند لأساس اقتصادي متين في كلمة لرئيس الغرفة خلال ندوة بمشاركة ملكة بلجيكا ماتيلد..

إسطنبول/ الأناضول

قال رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة إسطنبول، أردال بهتشيوان، إن العلاقات بين تركيا وبلجيكا الممتدة منذ بدايات القرن التاسع عشر تستند اليوم إلى أساس اقتصادي متين وروابط أعمال قوية في مجموعة واسعة من القطاعات.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الغرفة بمشاركة ملكة بلجيكا ماتيلد، تحت عنوان "المشاركة الاقتصادية للمرأة وحقوقها في عالم الأعمال"، ضمن برنامج "البعثة الاقتصادية البلجيكية".

وأوضح يهتشيوان أن البيئة الاقتصادية العالمية أصبحت أكثر غموضًا بفعل التطورات الجيوسياسية، مبينًا أن القرارات الاقتصادية لم تعد تبنى فقط على ظروف السوق بل أيضًا على أسس المرونة والقدرة على التنبؤ والثقة.

وأشار إلى أن سلاسل التوريد وأولويات الاستثمار واستراتيجيات الأعمال تشهد تحولات مستمرة، ما يجعل الشراكات التاريخية والعلاقات المؤسسية القوية أكثر قيمة من السابق.

وأضاف: "العلاقات القوية بين تركيا وبلجيكا التي تمتد إلى أوائل القرن التاسع عشر تحمل أهمية خاصة، وتستند هذه العلاقات اليوم إلى أساس اقتصادي متين وروابط أعمال قوية تشمل قطاعات واسعة".

وأوضح أن الحرب في الشرق الأوسط وجائحة كورونا التي شهدها العالم أظهرتا مدى أهمية سلاسل التوريد الآمنة والمستدامة، مؤكدًا أن تركيا أثبتت مجددًا خلال هذه المرحلة أنها من أكثر الشركاء الاقتصاديين موثوقية بالنسبة لأوروبا بفضل بنيتها الإنتاجية القوية والمستدامة.

وفيما يتعلق بالعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، شدد بهتشيوان على ضرورة إعادة تعريف هذه العلاقة انطلاقًا من رؤية مشتركة للمستقبل، وليس فقط من خلال القضايا التقنية.

وتابع: "نرغب في إعداد خارطة طريق ملموسة بأسرع وقت من أجل مسار عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها تحديث الاتحاد الجمركي"، وأكد أهمية الدعم من قبل بلجيكا في هذا الإطار حيث أنها تعتبر "قلب الاتحاد الأوروبي".

كما أشار إلى أن خبرات بلجيكا في تعزيز النمو الشامل ودعم الابتكار وتمكين المرأة في عالم الأعمال تقدم رؤى قيمة، معربًا عن ثقته بأن تعميق التفاعل بين المؤسسات سيفتح آفاقًا جديدة للتعاون وتبادل الخبرات والمبادرات المشتركة بين البلدين.

ووصلت ملكة بلجيكا ماتيلد تركيا، الأحد، برفقة وفد يضم وزيري الخارجية والدفاع ومسؤولين آخرين، تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان، لتبدأ اعتبارا من الاثنين لقاءاتها الرسمية.

ومن المقرر أن يجري الوفد البلجيكي لقاءات مكثفة حتى الخميس المقبل، بمشاركة أكثر من 400 رجل أعمال يمثلون نحو 200 شركة بلجيكية.