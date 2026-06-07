غازي عنتاب.. "قمة الأناضول لاقتصادات المدن" تبرز مرحلة جديدة بالعلاقات التركية السورية

أنقرة/ الأناضول

- ستناقش الجلسات طيفا واسعا من القضايا، بدءا من العلاقات التجارية بين البلدين وصولا إلى فرص الاستثمار الإقليمية

تحتضن مدينة غازي عنتاب جنوبي تركيا، الثلاثاء 9 يونيو/حزيران الجاري، "قمة الأناضول لاقتصادات المدن" التي تنظمها وكالة الأناضول، لمناقشة العلاقات التجارية واللوجستية والإنتاجية بين تركيا وسوريا، إلى جانب التكامل الاقتصادي في المنطقة.



ومن المقرر عقد "قمة اقتصادات المدن غازي عنتاب - حلب" في مركز "مافيرا" للمؤتمرات والفنون بجامعة غازي عنتاب، بمشاركة ممثلين عن قطاع الأعمال من تركيا وسوريا.

ومن المنتظر أن تبحث القمة إمكانية إنشاء مناطق إنتاج وتجارة منظمة بشكل خاص بين غازي عنتاب وحلب، بما يتيح إقامة استثمارات واسعة النطاق لبناء منظومة إنتاج وسيطة على طول الشريط الحدودي بين البلدين.

وتنطلق الفعالية بكلمات افتتاحية لكل من والي غازي عنتاب كمال تشبر، ومحافظ حلب عزام الغريب، ورئيسة بلدية غازي عنتاب فاطمة شاهين، ورئيس مجلس إدارة وكالة الأناضول مديرها العام سردار قره غوز.

وعقب الافتتاح، تُعقد الجلسة الأولى بعنوان "آفاق جديدة في التجارة لتركيا وسوريا"، بإدارة رئيس تحرير النشرة الاقتصادية والمالية في وكالة الأناضول سرهات أقان، ويشارك فيها وزير التجارة التركي عمر بولاط ووزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار.

تركيز على العلاقات التجارية بين تركيا وسوريا

ويحل السفير التركي لدى دمشق نوح يلماز ضيفا على جلسة خاصة ضمن القمة، سيتحدث خلالها عن العلاقات التجارية واللوجستية والإنتاجية المتجددة بين البلدين، إضافة إلى التكامل الاقتصادي الإقليمي.

وسيشارك رئيس غرفة صناعة غازي عنتاب عدنان أونفردي، ورئيس غرفة تجارة غازي عنتاب محمد طونجاي يلديريم، ورئيس غرفة تجارة حلب محمد سعيد شيخ الكار، ورئيس غرفة صناعة حلب عماد طه القاسم، في جلسة بعنوان "الفرص والإمكانات في المرحلة الجديدة"، يديرها مدير منطقة غازي عنتاب في وكالة الأناضول كرم قوجالار.

وستتناول الجلسة المذكورة الأهمية الاستراتيجية لخط غازي عنتاب-حلب في الاقتصاد والتجارة.

أما الجلسة الختامية للقمة بعنوان "مرحلة جديدة في الإنتاج والتصدير والجمارك"، فستُعقد بإدارة مديرة الأخبار الاقتصادية في وكالة الأناضول مروة أوزلم تشاقير.

ويشارك في الجلسة المذكورة مدير عام الجمارك في وزارة التجارة مصطفى غوموش، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الصناعية في غازي عنتاب جنكيز شيمشك، ورئيس اتحادات مصدري منطقة جنوب شرق الأناضول مته أقجان.