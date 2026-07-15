علييف: قيادة أردوغان أنقذت تركيا من كارثة كبرى في "15 تموز" الرئيس الأذربيجاني بعث رسالة لنظيره التركي بمناسبة "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية"..

باكو/ الأناضول

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إن القيادة الحازمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان والتفاف الشعب التركي حوله كانا عاملين حاسمين في إفشال محاولة الانقلاب وإنقاذ تركيا من "كارثة كبرى" في 15 يوليو/ تموز 2016.

جاء ذلك في رسالة بعثها علييف، الأربعاء، إلى الرئيس أردوغان بمناسبة "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية" الذي تحتفل فيه تركيا بإفشال المحاولة الانقلابية في 15 يوليو 2016.

وأشار علييف إلى أن "15 تموز" يمثل "إحدى أكثر الصفحات مأساوية وفي الوقت ذاته أكثرها شرفا في التاريخ التركي الحديث".

وأكد أن المحاولة الانقلابية التي استهدفت مؤسسات الدولة والنظام الدستوري والإرادة الوطنية والأسس الديمقراطية تم إحباطها بفضل إرادة الشعب التركي الراسخة وشجاعته وولائه لوطنه.

وأضاف أن خروج آلاف المواطنين إلى الساحات دفاعا عن دولتهم وعلمهم وقيمهم الوطنية كان ملحمة بطولية حقيقية ستظل راسخة في ذاكرة الشعب التركي.

وأوضح الرئيس الأذربيجاني أن "أحداث 15 تموز أثبتت أن أي مخطط خائن أو قوة هدامة لا يمكن أن تنجح في مواجهة وحدة الشعب والدولة".

وشدد على أن أذربيجان وقفت إلى جانب تركيا خلال محاولة الانقلاب كما وقفت معها دائما.



وشهدت تركيا، منتصف يوليو/ تموز 2016، محاولة انقلاب نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع لتنظيم غولن الإرهابي، حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وأعلنت الحكومة التركية يوم 15 يوليو من كل عام "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية"، تخليدًا لذكرى الشهداء الـ253 الذين استشهدوا خلال التصدي لمحاولة الانقلاب.