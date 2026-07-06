على هامش قمة الناتو بأنقرة.. أردوغان يلتقي رئيس وزراء بلغاريا في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة

أنقرة / الأناضول

التقى الرئيس رجب طيب أردوغان، الاثنين، مع رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف في العاصمة أنقرة.

وأفاد مراسل الأناضول أن أردوغان التقى مع راديف في المجمع الرئاسي، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" المرتقبة في أنقرة يومي 7 و8 يوليو/ تموز الجاري.

وأضاف أن اللقاء جرى بعيدا عن وسائل الإعلام.

وحضر الاجتماع كل من وزراء الخارجية هاكان فيدان والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والنقل والبينة التحتية عبد القادر أورال أوغلو.

كما حضر الاجتماع متحدث حزب العدالة والتنمية عمر تشليك ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران.

ونقل بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، عن أردوغان تأكيده خلال اللقاء أن العلاقات بين تركيا وبلغاريا تتقدم بطريقة متعددة الأوجه، لافتًا إلى وجود جهود تبذل لتطوير التعاون في العديد من المجالات بما في ذلك التجارة والنقل والصناعات الدفاعية والطاقة.

ولفت البيان إلى أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين تركيا وبلغاريا وتطورات إقليمية وعالمية.

وأوضح أردوغان أن أتراك بلغاريا ساهموا في تعزيز الروابط بين البلدين، معربًا عن ترحيبه إزاء تعامل بلغاريا مع هذه القضية بحساسية.

ودعا أردوغان رئيس الوزراء البلغاري إلى حضور قمة قادة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31 الذي ستستضيفه تركيا في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.​​​​​​​

وتستضيف تركيا قمة الناتو للمرة الثانية في تاريخها، بعد مرور 22 عامًا على استضافتها قمة إسطنبول عام 2004.

ومن المرتقب أن يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سلسلة لقاءات ثنائية على هامش القمة مع عدد من قادة الدول والحكومات المشاركين.