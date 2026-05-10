عقيلة الرئيس التركي تستقبل ملكة بلجيكا في قصر دولمة بهتشة زارت أمينة أردوغان مع الملكة ماتيلد معرض "أناقة عابرة للقرون"

إسطنبول/ الأناضول

استقبلت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ملكة بلجيكا ماتيلد، في قصر دولمة بهتشة بإسطنبول.

واستقبلت أمينة أردوغان، الملكة ماتيلد، عند مدخل قاعة المعايدة في القصر، وذلك في إطار زيارة تقوم بها الملكة إلى تركيا ضمن "المهمة الاقتصادية".

وتبادلت السيدة الأولى في تركيا وملكة مبلجيكا، التحية قبل أن تلتقطا صوراً تذكارية أمام أدراج القصر.

وفي وقت لاحق، زارت أمينة أردوغان مع الملكة ماتيلد، معرض "قرن من الأناقة"، الذي نظمه معهد النضوج، ويهدف إلى إعادة تعريف الإرث الثقافي التركي المتوارث.

وتجولت السيدة الأولى وملكة بلجيكا، في المعرض الذي يهدف إلى إبراز الثراء الفني التقليدي المكوّن للتراث الثقافي التركي من خلال أنوال النسيج، حيث اطلعتا على المنتجات المعروضة وتلقتا معلومات عنها.

وخلال الجولة، أهدت أمينة أردوغان للملكة ماتيلد، بروشاً حيك خلال أسبوع واحد على يد مشرفات "معهد النضوج" باستخدام الإبرة، ويجمع أشكال زهرات: الأقحوان، وزهرة العسل، والتوليب.

كما اطلعت أمينة أردوغان وماتيلد في قصر دولمة بهجة على أزياء من مجموعة "أناتوليا" التي تحمل توقيع المصمم أوزغور ماسور.

وتضم المجموعة المؤلفة من 100 قطعة، تصاميم تعيد تقديم تقنيات الإنتاج والأقمشة الخاصة بالأناضول بروح عصرية، وقد نالت هذه الأزياء إعجاب أمينة أردوغان والملكة ماتيلد.

منشور لأمينة أردوغان

وفي منشور على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، قالت أمينة أردوغان بشأن الزيارة: "سعدت بلقاء واستضافة ملكة بلجيكا ماتيلد في إسطنبول. وآمل أن يسهم هذا اللقاء القيّم في تعزيز روابط المودة بين بلدينا أكثر فأكثر".

وفي وقت سابق الأحد، وصلت الملكة ماتيلد إلى تركيا برفقة وفد رفيع المستوى تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان، لتبدأ اعتباراً من غدٍ الاثنين لقاءاتها الرسمية.

وأوضحت الخارجية التركي، الأحد، في بيان، أن الوفد البلجيكي سيجري لقاءات مكثفة حتى الخميس المقبل، بمشاركة أكثر من 400 رجل أعمال يمثلون نحو 200 شركة بلجيكية.