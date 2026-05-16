عقيلة الرئيس التركي تحتفي بزيارتها لكازاخستان في منشور عبر حسابها بمنصة "إن سوسيال"..

إسطنبول / الأناضول



احتفت عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان بزيارتها إلى كازاخستان بالتأكيد على التاريخ المشترك بين البلدين.

وقالت أمينة أردوغان في منشور عبر حسابها بمنصة "إن سوسيال" التركية حول الزيارة: "أتمنى أن تستمر الصداقة بين تركيا وكازاخستان إلى الأبد، مستمدة قوتها من تاريخنا المشترك ومن المودة في قلوبنا".

وتضمن المنشور أيضا مشاهد من الزيارة التي أجرتها إلى كازاخستان

والأربعاء، وصل الرئيس أردوغان إلى كازاخستان برفقة عقيلته أمينة ووفد رفيع، للمشاركة في الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وكازاخستان، إلى جانب مشاركته في قمة منظمة الدول التركية.