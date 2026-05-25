عقيلة أردوغان تشيد بحضارة القارة الإفريقية وتراثها الثقافي في تدوينة لها على منصة "إن سوسيال" التركية بمناسبة "يوم إفريقيا" الموافق لـ25 مايو..

إسطنبول/ الأناضول

أشادت عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان بحضارة القارة الإفريقية العريقة وتراثها الثقافي وديناميكيتها السكانية الشابة.

جاء ذلك في تدوينة لها على منصة "إن سوسيال" التركية، الاثنين، بمناسبة "يوم إفريقيا" الموافق لـ25 مايو/ أيار من كل عام.

وقالت أردوغان في هذا الخصوص: "إفريقيا تُعد واحدة من أكثر المناطق تميزا في العالم بفضل حضاراتها العريقة وثرائها الثقافي وديناميكيتها السكانية الشابة".

وأضافت أنه أتيحت لها فرصة التعرف على دفء شعوب إفريقيا وصمودها وكرم ضيافتها عن كثب على مر السنين، وهو ما ترك لديها "أثرا عميقا".

وأعربت عن أملها في استمرار الروابط القلبية بين الشعوب الإفريقية والشعب التركي، وأن تسهم ثروات القارة في تحقيق السلام والتنمية والازدهار لشعوبها قبل أي شيء آخر.

ويتزامن "يوم إفريقيا" الذي يرمز إلى روح السلام والحرية والوحدة والتضامن في القارة السمراء، مع الذكرى الـ63 لتأسيس الاتحاد الإفريقي.