عبور 9 آلاف سفينة عبر مضيق البوسفور بالربع الأول من 2026 بمتوسط عبور 102 سفينة يوميا

إسطنبول / الأناضول

أظهرت بيانات السلطات التركية عبور 9 آلاف و195 سفينة مضيق البوسفور بمدينة إسطنبول خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وبحسب المعلومات التي جمعها مراسل الأناضول من بيانات وزارة النقل والبنية التحتية التركية، استخدمت المضيق 3 آلاف و277 سفينة شحن عامة و1833 سفينة شحن للبضائع السائبة خلال هذه الفترة.

ونقلت السفن التي استخدمت المضيق أكبر كمية من الشحنات في يناير/كانون الثاني، بإجمالي بلغ 51 مليونا و711 ألفا و485 طنا إجماليا.

وجرى احتساب متوسط عبور 102 سفينة يوميا عبر المضيق الذي "يربط بين القارات" والواصل بين البحر الأسود وبحر مرمرة.

ومع هذه الإحصائية يظهر انخفاض طفيف بعدد السفن التي استخدمت مضيق البوسفور مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي شهدت مرور 9 آلاف و351 سفينة من المضيق.