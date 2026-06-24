"طويغون".. "عين حادة" تثبت كفاءتها مع المسيرة التركية "قزل إلما"

إسطنبول/ الأناضول

- نظام "طويغون" مطور من قبل شركة "أسيلسان" ويساهم في اكتشاف المقاتلات للأهداف وتحديدها مع ترك بصمات رادارية منخفضة

نجحت المقاتلة التركية المسيّرة "بيرقدار قزل إلما" في إصابة أهدافها بدقة كاملة خلال اختبارات إطلاق ذخائر باستخدام نظام "طويغون" للتصوير الكهروبصري منخفض البصمة، والمطور من قبل شركة أسيلسان المحلية للصناعات الدفاعية.

وأفاد بيان صادر، الأربعاء، عن شركة "بايكار" المصنعة للمقاتلة المسيرة "بيرقدار قزل إلما"، أن اختبارات الاستهداف تمت عبر نظامي التوجيه المحليين أيضا "تبر -82" و"إل جي كي -82"، فيما تم الاعتماد على نظام "طويغون" في تحديد ووسم الأهداف.

وأوضح البيان أن الاختبار تخلل استهداف "بيرقدار قزل إلما" هدفا أرضيا ثابتا.

وفي معرض تعليقه على الأمر، قال مدير عام شركة "أسيلسان"، أحمد آق يول إن نظام "طويغون" يمثل "العين الحادة" للمقاتلة المسيرة "بيرقدار قزل إلما".

وأشار في تدوينة له على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إلى أن "بيرقدار قزل إلما" قامت بتحديد الأهداف ووسمها مع الحفاظ على ميزة انخفاض البصمة الرادارية، ثم إصابتها باستخدام نظامي التوجيه المحليين أيضا "تبر -82" و"إل جي كي -82".

وأضاف: هذا النجاح دليل ملموس على المستوى الذي بلغته هندستنا الوطنية وعلى قوة التعاون بين مؤسساتنا.

وتعد "بيرقدار قزل إلما" مقاتلة ثورية بفضل قدرتها على الهبوط والإقلاع من السفن ذات المدرج القصير، مثل السفينة التركية "تي جي غي أناضولو".

وانطلق مشروع "بيرقدار قزل إلما" بالعام 2021، وخرجت أول طائرة من خط الإنتاج في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قبل أن تحقق أول طيران ناجح في 14 ديسمبر/كانون الأول 2022.