طرابزون سبور يقدم محمد صلاح لجماهيره الخميس في ملعب "بابارا بارك"

إسطنبول/ الأناضول

أعلن نادي طرابزون سبور التركي، الأربعاء، أنه سيقدم لاعبه الجديد المصري محمد صلاح لجماهيره، مساء الخميس، في ملعب "بابارا بارك".

وقال النادي، في بيان، إن حفل توقيع صلاح وتقديمه للجماهير سيقام في الساعة 19:30 بالتوقيت المحلي (16:30 ت.غ).

ودعا طرابزون سبور جماهيره إلى الحضور بقمصان الفريق للموسم الجديد، لـ"الشهادة على لحظة تاريخية واتخاذ الخطوة الأولى معًا في هذه الرحلة التي لا تُنسى".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن طرابزون سبور، في بيان آخر، أن "محمد صلاح أجرى الفحص الطبي في مستشفى (أجيبادم ماسلاك)، الراعي الرسمي لطرابزون سبور".

وكان صلاح وصل الأربعاء، إلى مدينة إسطنبول، تمهيداً لاستكمال إجراءات انتقاله إلى صفوف النادي التركي.

واستقبل حشد من جماهير طرابزون سبور اللاعب المصري لدى وصوله، حيث ظهر مرتدياً قميص النادي، وحيّا الجماهير، وقاد الهتاف التقليدي: "يا الله.. بسم الله"، وسط أجواء احتفالية.

ومن المنتظر أن يوقع طرابزون سبور مع صلاح عقداً يمتد لعامين، عقب استكمال الإجراءات الرسمية.

كما يُتوقع أن يتوجه اللاعب، مساء الأربعاء، إلى مدينة طرابزون، على أن تُقام مراسم التوقيع الرسمية، الخميس، في ملعب "بابارا بارك" بحضور الجماهير.