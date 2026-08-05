طرابزون/ الأناضول

أعلن نادي طرابزون سبور التركي، الأربعاء، أن النجم المصري محمد صلاح اجتاز الفحص الطبي، تمهيداً لإتمام التعاقد معه.

وقال النادي، في بيان، إن "محمد صلاح أجرى الفحص الطبي في مستشفى (أجيبادم ماسلاك)، الراعي الرسمي لطرابزون سبور".

وكان صلاح وصل، في وقت سابق الأربعاء، إلى مدينة إسطنبول، تمهيداً لاستكمال إجراءات انتقاله إلى صفوف النادي التركي.

واستقبل حشد من جماهير طرابزون سبور اللاعب المصري لدى وصوله، حيث ظهر مرتدياً قميص النادي، وحيّا الجماهير، وقاد الهتاف التقليدي: "يا الله.. بسم الله"، وسط أجواء احتفالية.

ومن المنتظر أن يوقع طرابزون سبور مع صلاح عقداً يمتد لعامين، عقب استكمال الإجراءات الرسمية.

كما يُتوقع أن يتوجه اللاعب، مساء الأربعاء، إلى مدينة طرابزون، على أن تُقام مراسم التوقيع الرسمية، الخميس، في ملعب "بابارا بارك" بحضور الجماهير.