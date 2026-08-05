النادي أعلن عبر حسابه الرسمي أن اللاعب سيصل إلى إسطنبول ظهرا، على أن يتواجد في طرابزون مساء، مع نشر تفاصيل برنامج استقباله لاحقا..

طرابزون سبور: صلاح يصل إسطنبول الأربعاء تمهيدا لإتمام انتقاله النادي أعلن عبر حسابه الرسمي أن اللاعب سيصل إلى إسطنبول ظهرا، على أن يتواجد في طرابزون مساء، مع نشر تفاصيل برنامج استقباله لاحقا..

طرابزون/ أحمد حسن/الأناضول



أعلن نادي طرابزون سبور التركي، مساء الثلاثاء، أن نجم كرة القدم المصري محمد صلاح سيصل إلى إسطنبول، الأربعاء، لاستكمال إجراءات انتقاله إلى صفوف الفريق، بعد إعلان بدء مفاوضات التعاقد معه.

وقال النادي، عبر حسابه الرسمي على منصة شركة "إكس"، الأمريكية، إن صلاح سيصل إلى مطار أتاتورك بإسطنبول في تمام الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي (09:00 ت.غ)، على أن يتواجد في مدينة طرابزون في ساعات المساء من اليوم نفسه.

وأضاف أن موعد وتفاصيل برنامج استقبال اللاعب في طرابزون سيُعلنان لاحقا عبر القنوات الرسمية للنادي.

وكان طرابزون سبور أعلن، في وقت سابق الثلاثاء، بدء مفاوضات التعاقد مع صلاح، مؤكدا في بيان أن المفاوضات تجري مع اللاعب بصفته لاعبا حرا.

ولم يكشف نادي طرابزون سبور عن أي تفاصيل إضافية بخصوص المفاوضات مع أسطورة ليفربول، ولا عن رسوم الانتقال المحتملة، ولا مدة العقد، ولا المرحلة التي وصلت إليها المناقشات بين الطرفين.

وجناح ليفربول السابق، والذي غادر الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 9 سنوات قضاها في صفوف "الريدز" حقق خلالها العديد من الألقاب الجماعية والجوائز الفردية، يؤدي إجازته السنوية حاليا في اليونان بعد مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.

وارتبط اسم النجم المصري مؤخرا بالانضمام إلى عدة أندية كان أقربها بشيكطاش الذي وصلت المفاوضات معه إلى مراحل متقدمة لكنها تعثرت في المراحل الأخيرة بسبب خلاف حول العمولة التي سيحصل عليها وكيل أعمال اللاعب.

وإلى جانب بشيكطاش، اقترن اسم صلاح البالغ من العمر 34 عاما أيضا بأندية سعودية مثل الاتحاد والهلال والنصر، وسبورتنج كانساس سيتي الأمريكي.