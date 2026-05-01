طرابزون التركية تستقبل سفينة سياحية قادمة من روسيا على متنها 856 راكبا حيث تجولوا في المعالم التاريخية والسياحية للولاية المطلة على البحر الأسود..

طرابزون / الأناضول



استقبلت ولاية طرابزون التركية المطلة على البحر الأسود، الجمعة، سفينة الرحلات البحرية "Astoria Grande" القادمة من مدينة سوتشي الروسية وعلى متنها 856 راكبا.

السفينة التي تتسع لـ1200 راكبا ويبلغ طولها 193 مترا وعرضها 30 مترا، تتكون من 11 طابقا.

ورست السفينة السياحية في ميناء طرابزون، حيث كان في استقبال ركابها بباقات الورود، مدير تشغيل الميناء نور الله بيلغين.

واستمتع زوار طرابزون من ركاب السفينة بأجواء احتفالية تخللتها عروض فرقة الرقص الشعبي المحلي "الهورون".

وبعد إتمام الإجراءات، غادر الركاب الميناء لزيارة المعالم التاريخية والسياحية في طرابزون.

ومن المتوقع أن تغادر السفينة طرابزون مساء الجمعة، عائدة إلى سوتشي، وذلك في أول زيارة لها إلى ميناء الولاية التركية خلال الموسم الجديد.