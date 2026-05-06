طاقمها تركي.. غرق سفينة شحن قبالة سواحل اليونان

Derya Gülnaz Özcan, Yılmaz Öztürk
06 مايو 2026•تحديث: 06 مايو 2026
أثينا / الأناضول
أفاد إعلام يوناني، بغرق سفينة شحن ترفع علم دولة فانواتو في بحر إيجة شرقي البلاد.
وأوضح تلفزيون "ERT" اليوناني الرسمي، الأربعاء، أن السفينة كانت تحمل طاقما مكونا من 9 أفراد 8 منهم أتراك، تم إنقاذهم.
وأشار إلى أن السفينة اصطدمت بصخور قبالة سواحل جزيرة أندريه في بحر إيجة فجر اليوم.
وأضاف أنها كانت تنقل 8 أطنان من مادة الصودا من ألبانيا إلى أوكرانيا.
وذكر أن فرق خفر السواحل اليوناني نقلت أفراد الطاقم وهم 8 أتراك وواحد أذربيجاني إلى جزيرة أندريه اليونانية.