ضرب منتخب "النجمة والهلال" موعدًا في المباراة النهائية مع منتخب البرازيل الذي بلغ النهائي إثر فوزه الصعب على نظيره الإيطالي..

طائرة.. تركيا تهزم الصين وتتأهل إلى نهائي دوري الأمم للسيدات ضرب منتخب "النجمة والهلال" موعدًا في المباراة النهائية مع منتخب البرازيل الذي بلغ النهائي إثر فوزه الصعب على نظيره الإيطالي..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

تأهل المنتخب التركي إلى نهائي دوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات 2026 للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما تغلب على نظيره الصيني، مستضيف البطولة، بثلاثة أشواط دون رد، السبت، في مدينة ماكاو، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وبهذا الفوز، ضرب منتخب "النجمة والهلال" موعدًا في المباراة النهائية، الأحد، مع المنتخب البرازيلي، الذي بلغ النهائي إثر فوزه الصعب على نظيره الإيطالي بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وفرض المنتخب التركي، المصنف الثالث عالميًا، أفضليته منذ بداية المباراة على المنتخب الصيني، المصنف السابع عالميًا، وحسم المواجهة بنتائج 25-21 و25-15 و25-20، في إعادة لنهائي بطولة العالم للكرة الطائرة عام 2023.

ويعد هذا التأهل الثالث لتركيا إلى نهائي البطولة، بعد النسخة الأولى عام 2018، التي أحرزت خلالها الميدالية الفضية عقب خسارتها أمام الولايات المتحدة، ثم نسخة 2023 التي توجت فيها بأول لقب في تاريخها على حساب الصين.

في المقابل، سيلتقي المنتخب الصيني مع نظيره الإيطالي في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية. ويُذكر أن المنتخب الصيني توج بلقب النسختين الأولى والثانية من البطولة عامي 2018 و2019.

وشهدت المباراة تألق اللاعبة ميليسا فارغاس، التي سجلت 23 نقطة، لتتصدر قائمة هدافات اللقاء، بعدما أحرزت إرسالًا ساحقًا واحدًا وصدة ناجحة.

كما قدمت إيلكين أيدين أداءً مميزًا، إذ بلغت نسبة نجاح ضرباتها الساحقة 68 بالمئة، وأضافت إرسالًا ساحقًا وصدة ناجحة، لتنهي المباراة برصيد 15 نقطة.

وتصدرت هاندي بالادين قائمة الإرسالات الساحقة بإرسالين ناجحين، لترفع رصيدها إلى 11 نقطة، فيما برزت زهرة غونيش كأفضل لاعبة في الصد بعدما حققت أربع صدات ناجحة.

وعلى مستوى الإحصاءات، تفوق المنتخب التركي على نظيره الصيني في الإرسالات الساحقة بنتيجة 5-2، وفي الصدات الناجحة بنتيجة 7-6، بينما كان الهجوم العامل الحاسم في المباراة، بعدما أنهى المنتخب التركي المواجهة متفوقًا بنتيجة 54-36 في الضربات الهجومية الناجحة.