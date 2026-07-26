إثر فوزها على البرازيل بثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة النهائية بماكاو..

طائرة.. تركيا تحرز لقب دوري الأمم للسيدات للمرة الثانية في تاريخها إثر فوزها على البرازيل بثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة النهائية بماكاو..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول



توج المنتخب التركي الأول بلقب دوري الأمم لكرة الطائرة للسيدات 2026 للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تغلب على نظيره البرازيلي بثلاثة أشواط مقابل شوط، الأحد، في النهائي الذي أقيم بماكاو.

واتسمت المباراة بالقوة والندية بين المنتخبين، وشهدت تقلبات في مجريات اللعب، حيث تبادل الفريقان التقدم عدة مرات، ولم يتجاوز الفارق نقطتين إلا لفترة وجيزة، حيث ظلت النتيجة متقاربة على مدار أشواط اللقاء.

وتمكن المنتخب التركي بقيادة المدرب الإيطالي دانييلي سانتاريلي من تحقيق عودة قوية في نتيجة المباراة بعد خسارة الشوط الأول، لينتفض بقوة مستعيدا زمام المبادرة، ويحقق التفوق في المجموعات التالية ليفوز بواقع 23-25، و25-23، و26ـ24، و26-24، و25-21.

وتألقت اللاعبة ميليسا فارغاس من الفريق التركي بتسجيلها 33 نقطة لتتصدر لائحة الهدافين في اللقاء، وتفوز بجائزة أفضل لاعبة في البطولة، فيما تصدرت آنا كريستينا قائمة هدافي المنتخب البرازيلي برصيد 25 نقطة.

بهذا النتيجة، رد منتخب النجمة والهلال اعتباره أمام البرازيل وثأر لخسارته في آخر 3 مواجهات جمعت الفريقين، منها مباراتان عام 2024 في دوري الأمم وأولمبياد باريس، فيما كانت المباراة الثالثة عام 2025 في دوري الأمم أيضا.

وكانت هذه هي المرة الثالثة التي يتأهل فيها المنتخب التركي للمباراة النهائية، إذ خسر النهائي الأول عام 2018 أمام الولايات المتحدة 2-3، فيما توج موسم 2023 بلقبه الأول بعدما تغلب على الصين في النهائي 3-1.

في المقابل، واصلت البرازيل سلسلة إخفاقاتها في مسعاها للفوز باللقب، بعد أن أخفقت للمرة الخامسة في حسم المباراة النهائية بالبطولة، واكتفت بالوصافة في أعوام 2019 و2021 و2022 و2025 و2026.

من ناحية أخرى، اكتفت إيطاليا بالميدالية البرونزية بعدما تعافت من خسارتها في نصف النهائي أمام البرازيل يوم السبت، وحققت الفوز بثلاثة أشواط لشوط على الصين المضيفة يوم الأحد لتصعد إلى منصة التتويج.

وحسم المنتخب الإيطالي، الفائز بالنسختين السابقتين من دوري الأمم للكرة الطائرة وحامل لقب بطولة العالم والأولمبياد، نتيجة المواجهة بواقع (25-16، 23-25، 25-22، 25-13) ليضيف أول ميدالية برونزية إلى رصيده في البطولة، والتي تضم أيضا ثلاث ميداليات ذهبية.