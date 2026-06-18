- برزت تركيا مؤخرًا ضمن قائمة "الأفضل بلا منازع" التي تصدرها منصة السفر العالمية "تريب أدفايزر" - فنادق مجموعة "بوف هوتيلز" حصلت على جائزة "أفضل الأفضل 2026"، التي تمنحها المنصة

ضمن "الأفضل بلا منازع".. تركيا تتألق بفنادقها عالميا (تقرير) - برزت تركيا مؤخرًا ضمن قائمة "الأفضل بلا منازع" التي تصدرها منصة السفر العالمية "تريب أدفايزر" - فنادق مجموعة "بوف هوتيلز" حصلت على جائزة "أفضل الأفضل 2026"، التي تمنحها المنصة

أنقرة/ زينب دوار/ الأناضول

- برزت تركيا مؤخرًا ضمن قائمة "الأفضل بلا منازع" التي تصدرها منصة السفر العالمية "تريب أدفايزر"

- فنادق مجموعة "بوف هوتيلز" حصلت على جائزة "أفضل الأفضل 2026"، التي تمنحها المنصة

- تصدرت فنادق المجموعة أوروبا ضمن تصنيف المنصة وأتت في المرتبة السادسة عشر عالميا

**جميل أوقومش رئيس مجلس إدارة مجموعة "بوف هوتيلز" للأناضول:

- الإنجاز يعكس الصعود المتواصل لقطاع السياحة التركي

- الجائزة تستند إلى معايير أساسية في مقدمتها رضا النزلاء وجودة الخدمات وتجربة المأكولات والبنية التحتية والإقامة الفاخرة

- نعتزم الحفاظ على النهج ذاته في مشاريعنا الفندقية المستقبلية

من أولوداغ إلى إسطنبول، يواصل قطاع السياحة التركي ترسيخ مكانته على الخريطة العالمية، مع دخول عدد من فنادق البلاد مؤخرا ضمن قائمة "الأفضل بلا منازع"، وفق تصنيفات منصة "تريب أدفايزر" الدولية.



مؤشر دولي جديد سجله القطاع يعكس تنامي مكانته في سوق الضيافة العالمية، بفضل مستوى الخدمات المقدمة، وتجارب الإقامة، ومعايير الجودة التي باتت تحظى بتقدير متزايد على المنصات الدولية المتخصصة بالسفر والسياحة.

** الأفضل بلا منازع

وبحسب رصد للأناضول، برزت تركيا مؤخرًا ضمن قائمة "الأفضل بلا منازع" التي تصدرها منصة السفر العالمية "تريب أدفايزر" (Tripadvisor)، والتي تعد من أبرز المنصات الدولية المعتمدة على تقييمات وتجارب المسافرين الفعلية حول العالم.

ويعكس هذا التصنيف مستوى الأداء الذي حققته منشآت الضيافة التركية في مجالات تشمل رضا النزلاء، وجودة الخدمات، وتجارب الطعام، والبنية التحتية للسياحة الشتوية، إضافة إلى معايير الإقامة الفاخرة.



وفي هذا الإطار، حصلت فنادق مجموعة تركية على جائزة "أفضل الأفضل 2026"، والتي تمنحها منصة "تريب أدفايزر".

ومن بين تلك الفنادق، "بوف أولوداغ للتزلج والرفاهية" (Bof Hotels Uludağ Ski & Luxury Resort)، الواقع في منطقة أولوداغ بولاية بورصة (شمال غرب)، إحدى أبرز وجهات التزلج والسياحة الشتوية في تركيا، على جائزة "أفضل الأفضل 2026"، والتي تمنحها منصة "تريب أدفايزر".

وتستند هذه الجوائز إلى ملايين التقييمات والتجارب الحقيقية التي يشاركها المسافرون عبر المنصة، ما يجعلها من أكثر المؤشرات الدولية ارتباطًا بتجربة العملاء الفعلية وليس فقط بالتقييمات المهنية أو التجارية.

** الأول أوروبيا

وحقق الفندق التركي إنجازًا لافتًا بعدما احتل المركز الأول أوروبيًا ضمن فئة الفنادق الشاملة (All Inclusive Hotels Europe)، كما جاء في المرتبة السادسة عشرة عالميًا ضمن الفئة نفسها.

وقال جميل أوقومش، رئيس مجلس إدارة مجموعة "بوف هوتيلز"، في حديث للأناضول، إن هذا الإنجاز لا يمثل نجاح فندق واحد فقط، بل يعكس كذلك الصعود المتواصل الذي تشهده السياحة في منطقة أولوداغ وولاية بورصة، وقطاع السياحة التركي عمومًا على الساحة الدولية.

وأوضح أن الفندق حقق هذا التصنيف بفضل الأداء المتميز في عدد من المعايير الأساسية، وفي مقدمتها رضا النزلاء، وجودة الخدمات، وتجربة المأكولات، والبنية التحتية المخصصة لسياحة التزلج، إلى جانب معايير الإقامة الفاخرة.

وأضاف: "منذ تأسيس مجموعة بوف هوتيلز، قمنا ببناء استثماراتنا وفق رؤية طويلة الأمد تقوم على تطوير تجربة الضيوف باستمرار، وليس على تحقيق أرباح قصيرة المدى". وأكمل: "وجودنا اليوم في صدارة أوروبا هو نتيجة مباشرة لهذه الرؤية".

** في إسطنبول أيضا

وأشار إلى أن جوائز "أفضل الأفضل" التي تمنحها منصة "تريب أدفايزر" تقتصر فقط على الفنادق والمنشآت التي تنجح في دخول قائمة أعلى 1 بالمئة من بين ملايين المنشآت السياحية المدرجة عالميًا على المنصة، ما يجعل حصول الفندق على المركز الأول أوروبيًا إنجازًا عالي القيمة داخل قطاع السياحة الدولي.

وأضاف أن فندقي "بوف هوتيل سي إي أو سويتس أتاشهير"(BOF Hotel CEO Suites Ataşehir)، و"بوف هوتيل بيزنس" (BOF Hotel Business)، في إسطنبول، حصلا بدورهما على الجائزة نفسها، معتبرًا أن ذلك يعكس نجاح المجموعة في تطبيق معايير الخدمة نفسها داخل جميع منشآتها.

وأكد أوقومش أن المجموعة تعتزم الحفاظ على النهج ذاته في مشاريعها الفندقية المستقبلية، موضحًا أن خططها المقبلة لا تركز فقط على زيادة عدد الفنادق أو التوسع العددي، بل تهدف إلى تأسيس منشآت تضيف قيمة حقيقية لقطاع السياحة في المناطق التي تعمل فيها وتمثل تركيا بنجاح في الأسواق الدولية.

** لماذا هذا إنجاز؟

وتعد جائزة "ترافيلرز تشويس – الأفضل بلا منازع" (Travellers' Choice – Best of the Best)، أعلى تصنيف سنوي تمنحه منصة "تريب أدفايزر" للمنشآت السياحية.

وتُمنح الجائزة فقط للمنشآت التي تحافظ بشكل مستمر على تقييمات مرتفعة من المسافرين، وتنجح في دخول قائمة أعلى 1 بالمئة من بين جميع الفنادق والمرافق السياحية المدرجة على المنصة عالميًا.

ويعني هذا التصنيف أن الفنادق الفائزة لا تحقق فقط معايير جودة مرتفعة، بل تقدم أيضًا تجربة إقامة يقيّمها الضيوف باستمرار باعتبارها من الأفضل على مستوى العالم، وهو ما يعكس تنامي قدرة قطاع الضيافة التركي على المنافسة في سوق السياحة الدولية عالية الجودة.