على هامش قمة "عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا"

صوفيا.. فيدان يلتقي رئيس المجلس الرئاسي البوسني على هامش قمة "عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا"

أنقرة/ الأناضول



التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأربعاء، مع رئيس المجلس الرئاسي في البوسنة والهرسك دينيس بيتشيروفيتش.

وجاء اللقاء على هامش قمة "عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا"، التي تنعقد في العاصمة البلغارية صوفيا، بحسب مصادر دبلوماسية تركية للأناضول.

ولم تذكر المصادر تفاصيل أكثر حول فحوى اللقاء.

ويشارك فيدان، ممثلا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بقمة "عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا"، في صوفيا.

وتهدف عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا التي تأسست عام 1996، إلى تعزيز التعاون بين دول المنطقة على الصعد الأمنية والسياسية وتعزيز الشراكات الاقتصادية والتعاون بين المؤسسات الديمقراطية والعدلية، ومكافحة الأعمال غير القانونية.

وسبق لتركيا أن ترأست القمة أعوام 1998 - 1999، و2009 - 2010، و2020 - 2021.

وتشمل العضوية الكاملة في العملية إلى جانب تركيا كلا من: ألبانيا والبوسنة وبلغاريا وكرواتيا والجبل الأسود وكوسوفو وشمال مقدونيا ومولدوفا ورومانيا وصربيا وسلوفينيا واليونان.