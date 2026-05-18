صديق البيئة.. مصنع تركي يحيك جوارب بطاقة الشمس ويغسلها بماء المطر - المصنع يغطي نحو 85 بالمئة من استهلاكه السنوي للطاقة من الطاقة الشمسية - يوفر 1313 طنا من أصل 13 ألف طن من المياه المستخدمة في عملية الغسيل من الأمطار

يوزغات/ الأناضول

يقوم مصنع للجوارب يعمل في المنطقة الصناعية المنظمة في ولاية يوزغات التركية بخفض تكاليف الطاقة وتحقيق إنتاج صديق للبيئة بفضل محطة الطاقة الشمسية ونظام تخزين مياه الأمطار.

ويغطي المصنع الحاصل على شهادة "المصنع الأخضر" نحو 85 بالمئة من استهلاكه السنوي للطاقة، البالغ في المتوسط 3 ملايين و600 ألف كيلوواط/ ساعة، من محطة الطاقة الشمسية التي تبلغ مساحتها 8 آلاف و500 متر مربع والمثبتة على سطحه.

ويعمل المصنع على مساحة إجمالية تقارب 21 ألف متر مربع، منها 14 ألف متر مربع مساحة مغلقة، كما يتم توفير جزء من المياه المستخدمة في الإنتاج عبر نظام لتخزين مياه الأمطار بسعة 500 طن.

وفي العام الماضي، وفّر المصنع 1313 طنا من أصل 13 ألف طن من المياه المستخدمة في عملية غسل الجوارب من مياه الأمطار.

ويعمل في المصنع 250 موظفا، تشكل النساء حوالي 80 بالمئة منهم، ويتم إنتاج 30 مليون زوج من الجوارب سنويا.

وفي حديث للأناضول، قال مدير المصنع أيوب تشام إن الشركة تعمل في يوزغات منذ عام 2004 وتنتج الجوارب، مشيرًا إلى أن 85 بالمئة من الإنتاج يتم تصديره إلى الدول الأوروبية.

وأوضح تشام أن إدارة المصنع بدأت العمل على خفض تكاليف الكهرباء والمياه المتزايدة، وقامت في عام 2021 بتركيب ألواح شمسية على سطح المصنع.

وأضاف أن المصنع ينتج سنويا نحو 30 مليون زوج من الجوارب.