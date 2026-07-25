بما في ذلك الكرز الحامض، خلال النصف الأول من العام الجاري، بحسب بيانات مجلس المصدرين الأتراك..

صادرات تركيا من الكرز تتجاوز 100 مليون دولار في 6 أشهر بما في ذلك الكرز الحامض، خلال النصف الأول من العام الجاري، بحسب بيانات مجلس المصدرين الأتراك..

أنطاليا/ الأناضول

تجاوزت صادرات تركيا من الكرز 100 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مدفوعة بارتفاع الإنتاج بعد تعافي المحصول من آثار موجة الصقيع التي أثرت على الموسم الماضي.

وبحسب بيانات مجلس المصدرين الأتراك، بلغت صادرات الكرز بما في ذلك الكرز الحامض خلال الأشهر الستة الأولى من العام 101 مليون دولار و 720 ألف دولار، مقابل 23.47 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلةً زيادة بنسبة 333 بالمئة.

صورة : Rabia Sapmaz/AA

واستحوذ اتحاد مصدري غرب البحر الأبيض المتوسط، الذي يضم ولايات أنطاليا وإسبارطة وبوردور، على نحو 40 بالمئة من إجمالي صادرات تركيا من الكرز بكل أنواعه.

وارتفعت صادرات الاتحاد من 8 ملايين و 524 ألف دولار في النصف الأول من العام الماضي إلى 40 مليون و 615 ألف دولار خلال الفترة ذاتها من العام الحالي، بزيادة بلغت 376 بالمئة.

وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد مصدري غرب البحر الأبيض المتوسط، محمد علي جان، في تصريحات للأناضول، إن موجة الصقيع التي شهدها العام الماضي تسببت في تراجع الإنتاج، ما انعكس سلبًا على الصادرات.

صورة : Rabia Sapmaz/AA

وأضاف أن إنتاج الكرز سجل مستويات مرتفعة هذا العام، مشيرًا إلى أن موسم الحصاد بدأ في 20 مايو/أيار ويستمر تدريجيا في مناطق مختلفة حتى نهاية أغسطس/آب.

وأوضح أن ارتفاع الإنتاج انعكس إيجابًا على الصادرات، متوقعا تسجيل مزيد من الزيادة مع استمرار عمليات الشحن خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب.

وأشار جان إلى أن معظم صادرات المنطقة تتجه إلى ألمانيا وروسيا ودول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى أسواق الشرق الأوسط وشرق آسيا عبر الشحن الجوي.