ارتفعت بنسبة 2.9 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام 2025، بحسب وزير التجارة عمر بولاط

صادرات تركيا تبلغ 25.6 مليار دولار في يوليو 2026 ارتفعت بنسبة 2.9 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام 2025، بحسب وزير التجارة عمر بولاط

إسطنبول / الأناضول

أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط، الاثنين، بلوغ صادرات البلاد من السلع والخدمات خلال يوليو/ تموز المنصرم 25.6 مليار دولار.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في مجمع التجارة الخارجية التابع لمجلس المصدرين الأتراك بمدينة إسطنبول، بحضور رئيس المجلس مصطفى غول تبه.

وأوضح بولاط أن صادرات يوليو 2026 ارتفعت بنسبة 2.9 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 2025.

وأضاف أن إجمالي صادرات تركيا في يوليو الفائت على أساس سنوي بلغ 278.6 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي دخل العام 2026 في ظل تصاعد النزعة الحمائية والمخاطر الجيوسياسية.

ولفت إلى أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران التي اندلعت أواخر فبراير/ شباط وامتدت إلى دول الخليج، ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي.

وذكر أن هذه التطورات أدت إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار الطاقة والمنتجات البتروكيماوية والأسمدة، فضلًا عن ظهور مشكلات في سلاسل الإمداد والتوريد.