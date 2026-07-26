بزيادة بنسبة 26.4 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات مجلس المصدرين الأتراك

صادرات تركيا إلى سوريا تبلغ 1.28 مليار دولار في النصف الأول بزيادة بنسبة 26.4 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات مجلس المصدرين الأتراك

غازي عنتاب/ الأناضول

ارتفعت صادرات تركيا إلى سوريا خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 26.4 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ مليارا و284 مليونا و328 ألف دولار.

وبحسب معلومات جمعها مراسل الأناضول من بيانات مجلس المصدرين الأتراك، صدّرت تركيا إلى سوريا خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران، 3 ملايين و182 ألفا و61 طنا من المنتجات، بزيادة بلغت 36.6 بالمئة على أساس سنوي، من حيث الكمية.

وتصدرت منتجات المطاحن قائمة الصادرات إلى سوريا بقيمة 103 ملايين و879 ألف دولار، تلتها صادرات الأسمنت بقيمة 102 مليون و256 ألف دولار، ثم منتجات الكهرباء والطاقة بقيمة 80 مليونا و107 آلاف دولار.

وبلغت حصة منطقة جنوب شرق الأناضول من إجمالي الصادرات إلى سوريا 461 مليونا و823 ألف دولار، بزيادة نسبتها 34.6 بالمئة من حيث الكمية و11.4 بالمئة من حيث القيمة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال عضو مجلس إدارة مجلس المصدرين الأتراك ورئيس مكتب سوريا في المجلس، جلال قاضي أوغلو في بيان، إن الصادرات إلى السوق السورية ارتفعت بنحو 70 بالمئة خلال عام 2025، وإن هذا المنحى التصاعدي يتواصل خلال عام 2026.

وأضاف أن دمج النظام المصرفي السوري في النظام المالي الدولي، وتحسن الأوضاع الأمنية، والاستعدادات لتشغيل معبري إصلاحية ونصيبين الحدوديين بكامل طاقتهما، من شأنها أن تسهم إيجابا في تنشيط التجارة بين البلدين.

وأشار إلى أن الخطوات الإيجابية المتبادلة بين قيادتي البلدين تعزز الأهداف المشتركة بشأن مستقبل العلاقات الثنائية.