صادرات الصناعات الدفاعية التركية تقترب من مليار دولار في أبريل الصادرات في أول 4 أشهر من عام 2026 سجلت نحو 3 مليارات دولار وفق رئيس هيئة الصناعات الدفاعية

إسطنبول/ الأناضول

أعلن رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خَلوق غورغون، السبت، أن قطاع الصناعات الدفاعية والطيران حققت صادرات بقيمة 962 مليون دولار خلال أبريل/ نيسان الماضي.

وفي منشور عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال غورغون، إن قطاع الصناعات الدفاعية والطيران في تركيا واصل نموه خلال أبريل.

وأضاف "بينما بلغت قيمة الصادرات 962 مليون دولار في أبريل، وصل هذا الرقم إلى 2 مليار و871 مليون دولار خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل، ما يمثل زيادة بنسبة 28 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".

وأردف "هذا الأداء، الذي تحقق رغم تصاعد المنافسة العالمية وحالة عدم اليقين، يعكس قدرات تركيا في تصنيع منتجات ذات قيمة مضافة عالية، وأنظمة أثبتت فعاليتها ميدانيا، ويعكس استراتيجيتها المستدامة في التصدير".

وأشار غورغون، إلى أن تركيا تهدف إلى تعزيز أدائها التصديري بشكل أكبر من خلال توسيع شراكاتها الدولية، وتعميق منظومتها الصناعية، وزيادة طاقتها الإنتاجية.