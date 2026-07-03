صادرات الصناعات الدفاعية التركية تتجاوز لأول مرة 11 مليار دولار

أنقرة / الأناضول



تجاوزت صادرات الصناعات الدفاعية والجوية التركية مستوى 11 مليار دولار لأول مرة خلال آخر 12 شهرا.

وقال رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون، في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، الجمعة، إن قطاع الصناعات الدفاعية والجوية يواصل تحقيق نمو مستقر في الصادرات.

وأوضح أن صادرات القطاع بلغت 802.8 مليون دولار في يونيو/حزيران الماضي، بزيادة 29.6 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.​​​​​​​

وأضاف أن صادرات القطاع خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران ارتفعت بنسبة 29.5 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 4 مليارات و665.7 مليون دولار.

وأشار غورغون إلى أن إجمالي الصادرات خلال الأشهر الـ12 الماضية تجاوز لأول مرة 11 مليار دولار، مسجلة بذلك إنجازا هاما.

وأكد أن الأنظمة التركية التي أثبتت كفاءتها ميدانيا، إلى جانب منظومة الصناعات الدفاعية المتنامية، تواصل ترسيخ شراكات دائمة على المستوى العالمي.