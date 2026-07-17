الولايات المتحدة تصدرت قائمة المستوردين للسجاد التركي تلتها السعودية ثم بريطانيا، خلال النصف الأول من عام 2026..

صادرات السجاد التركي تتجاوز 1.25 مليار دولار في النصف الأول الولايات المتحدة تصدرت قائمة المستوردين للسجاد التركي تلتها السعودية ثم بريطانيا، خلال النصف الأول من عام 2026..

غازي عنتاب/ الأناضول

حققت صادرات السجاد التركي إيرادات بقيمة مليار و257 مليونا و949 ألف دولار خلال النصف الأول من عام 2026.

وبحسب بيانات مجلس المصدرين الأتراك، صدَّر منتجو السجاد في تركيا 246 مليونا و314 ألف متر مربع من السجاد إلى 184 دولة ومنطقة حرة.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة المستوردين بقيمة 350 مليونا و755 ألف دولار، تلتها السعودية بـ 162 مليونا و338 ألف دولار، ثم بريطانيا بـ 101 مليون و788 ألف دولار.

وفي حديث للأناضول، قال رئيس مجلس قطاع السجاد في مجلس المصدرين الأتراك إسكندر قابلان إن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط أثرت سلبا على عمليات النقل والشحن، وهو ما انعكس على أداء الصادرات.

وأوضح كابلان أن القطاع تمكن رغم الظروف الحالية من تحقيق نتائج قريبة من مستويات العام الماضي، مشيرا إلى استمرار المشكلات المرتبطة بارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف النقل.

ولفت إلى أن مشكلات الشحن إلى دبي وقطر والبحرين والسعودية أدت إلى تكدس ما يصل إلى 50 حاوية في بعض المصانع بانتظار التصدير.

وذكر أن هدف القطاع ما زال يتمثل في تحقيق 3.5 مليارات دولار من الصادرات بنهاية العام الجاري.