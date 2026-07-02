شيمشك: تركيا قدمت خطاب نوايا للانضمام إلى منطقة المدفوعات الأوروبية خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك مع مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية فالديس دومبروفسكيس

إسطنبول/ الأناضول

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، الخميس، أن أنقرة قدمت خطاب نوايا إلى المجلس الأوروبي للمدفوعات للانضمام إلى منطقة المدفوعات الأوروبية الموحدة (سيبا).



ولفت شيمشك، إلى أن العضوية ستسهم في تسهيل التجارة والاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للشركات التركية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية فالديس دومبروفسكيس، عقب اجتماع الحوار الاقتصادي رفيع المستوى بين تركيا والاتحاد الأوروبي في إسطنبول.

وأوضح شيمشك، أن الاجتماع يعكس الإرادة المشتركة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجانبين في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن المباحثات تناولت التعاون الصناعي، وممرات التجارة والطاقة، وأمن سلاسل التوريد، بما يعزز تنافسية الاقتصادين.

وأكد شيمشك، أن تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي لم يعد مجرد تحديث فني، بل أصبح "ضرورة استراتيجية"، نظرا لأن الاقتصاد العالمي بات يشمل الخدمات والتجارة الرقمية والمشتريات العامة والزراعة، وليس المنتجات الصناعية فقط.

وأضاف أن تركيا أبلغت الجانب الأوروبي بضرورة إزالة بعض أوجه الغموض المتعلقة بقطاع السيارات ضمن مشروع قانون تسريع الصناعة، رغم الترحيب بالنص الذي يعتبر المنتجات المصنعة في تركيا معادلة للمنتجات ذات المنشأ الأوروبي.

وشدد شيمشك، على أن تركيا والاتحاد الأوروبي شريكان في الإنتاج وسلاسل القيمة، وليس مجرد طرفين تجاريين.

وأشار إلى أن تركيا ستجري تعديلا على قانون المشتريات العامة ليضمن معاملة متكافئة لشركات الاتحاد الأوروبي على أساس المعاملة بالمثل، بما يعزز الإطار القانوني للشراكة الاقتصادية.

وأوضح شيمشك، أن تركيا قدمت خطاب نوايا إلى المجلس الأوروبي للمدفوعات للانضمام إلى منطقة المدفوعات الأوروبية الموحدة.



وقال إن انضمام تركيا إلى "منطقة المدفوعات الأوروبية الموحدة" سيعود بفوائد مباشرة على الشركات والمواطنين.

وأعرب الوزير التركي عن أمله في استكمال إجراءات الانضمام في أقرب وقت.

وفي ختام تصريحاته، شدد على أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لا يزال يمثل هدفا استراتيجيا لتركيا، وأن أنقرة مستمرة في تطوير شراكتها مع الاتحاد الأوروبي على أساس المنفعة المتبادلة والاستقرار.