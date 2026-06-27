في إعلان رسمي سُلّم إلى رئيس لجنة مؤتمر المهرجان الثقافي التركي خليل دمير..

شيكاغو تعلن أغسطس "شهر التراث التركي" تقديرا لإسهامات الأتراك الأميركيين في إعلان رسمي سُلّم إلى رئيس لجنة مؤتمر المهرجان الثقافي التركي خليل دمير..

الولايات المتحدة / الأناضول



أعلن عمدة مدينة شيكاغو براندون جونسون تخصيص أغسطس/آب المقبل "شهر التراث التركي" تكريما لإسهامات الجالية التركية الأميركية في الحياة الثقافية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية والمدنية في المدينة.

جاء ذلك في إعلان رسمي، الجمعة، سُلّم إلى رئيس لجنة مؤتمر المهرجان الثقافي التركي خليل دمير، حيث أشار الإعلان إلى أن الأتراك الأميركيين قدموا مساهمات مهمة بمختلف مجالات الحياة في شيكاغو وولاية إلينوي.

وأكد الإعلان أن التراث التركي الغني الممتد لآلاف السنين، بما يشمل الفن والموسيقى والمطبخ والضيافة والتقاليد الثقافية، يواصل تعزيز التقارب بين المجتمعات.

وأشارت بلدية شيكاغو إلى أن "مهرجان شيكاغو التركي" المقرر تنظيمه يومي 1 و2 أغسطس/آب المقبل، يمثل احتفالا ثقافيا يسهم في تعزيز الصداقة والتفاهم بين مختلف شرائح المجتمع.

وأوضحت أن المهرجان يتيح للزوار فرصة التعرف على الثقافة التركية من خلال الأطعمة التقليدية والموسيقى والرقص والفنون والبرامج العائلية، إضافة إلى أنشطة المشاركة المجتمعية.

وفي ختام الإعلان، دعا العمدة جونسون سكان شيكاغو وزوارها إلى المشاركة في المهرجان، واصفا إياه بأنه فعالية مميزة تحتفي بفن تركيا وتقاليدها وروحها الثقافية.