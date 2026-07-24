شلال "العيون الأربعين".. وجهة منعشة في الشمال التركي شلال "تومارا"، المعروف محليا باسم "العيون الأربعين" يقع بولاية غوموشهانة ويتشكل من مياه تنبع من 40 نقطة..

غوموشهانة/ الأناضول

في أحضان الطبيعة الخلابة بولاية غوموشهانة شمالي تركيا، يستقطب شلال "تومارا"، المعروف محليا باسم "العيون الأربعين"، عشاق الطبيعة الراغبين في الهروب من صخب المدن وقضاء أوقات هادئة بين الماء والخضرة.

ويقع الشلال في قرية سيديبابا التابعة لقضاء شيران بالولاية، ويتشكل من مياه تنبع من 40 نقطة مختلفة، قبل أن تتحد وهي تتدفق من ارتفاع يبلغ 15 مترا.

ويعرف الشلال محليا باسم "العيون الأربعين"، نظرا إلى تعدد منابع مياهه.

ويبعد منتزه شلال تومارا الطبيعي نحو 130 كيلومترا عن مركز الولاية، و14 كيلومترا عن مركز قضاء شيران.

ويحرص الزوار على تذوق المياه المتدفقة من الينابيع، كما يضع بعضهم أقدامهم في المياه الباردة للاستمتاع بالانتعاش، لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية.

وقال رئيس بلدية شيران عبد الباقي قره، للأناضول، إن شلال تومارا يعد من الوجهات السياحية المهمة التي تسجل زيادة سنوية في أعداد زوارها.



وأشار إلى أن المنطقة تستقبل رحلات يومية تنظمها شركات سياحية من مختلف أنحاء البلاد.

وأوضح قره أن مهرجان تومارا للشلال والثقافة والسياحة، الذي أقيم آخر مرة عام 2018، سينظم هذا العام يومي 7 و8 أغسطس/ آب القادم.

من جانبها، قالت الزائرة حسنية أقجاي إنها شاهدت الشلال سابقا عبر الإنترنت، معربة عن سعادتها بزيارته.

وأضافت: "المكان جميل جدا وأجواؤه باردة ومنعشة، وأنصح الجميع بزيارته".

أما إسماعيل فندق، الذي قدم إلى المنطقة برفقة أسرته، فقال إنهم أعجبوا كثيرا بطبيعتها، وإن المشهد الذي شاهدوه كان ساحرا.