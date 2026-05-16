شلال "أوتشارصو" بطرابزون التركية.. لوحة طبيعية يرسمها ذوبان الثلوج

طرابزون/ الأناضول

تحول شلال "أوتشارصو" في منطقة أكتشابات، بولاية طرابزون شمالي تركيا، إلى وجهة جديدة لمحبي الطبيعة والهدوء، بعد ارتفاع منسوبه مع ذوبان الثلوج في مرتفعات المنطقة.

ويتدفق الشلال من ارتفاع 100 متر، ويتغذى من مياه الثلوج الذائبة، حيث تصل المياه المتدفقة منه إلى بحيرة "سيرا"، إحدى أهم الوجهات السياحية في المدينة، والتي تبعد 27 كيلومترا عن الشلال.

ويتميز الشلال، الواقع على ارتفاع 1200 متر عن سطح البحر، بتداخل لوني الأزرق مع أخضر الغابات في المنطقة، ما يجعله محطة مفضلة لمحبي التصوير والتنزه والمشي في الطبيعة، بعد رحلة عبر طرق متعرجة.

وأنهت بلدية أكتشابات، أعمال تحسين الطريق المؤدي إلى الشلال، بهدف تحويله إلى مسار سياحي، ما سهل الوصول إليه.

وقال رئيس بلدية أكتشابات، عثمان نوري أكيم، للأناضول، إن الشلال يبهر الزوار بجماله الطبيعي.



وأضاف أكيم، أن أعمال الطريق اكتملت وأن المنطقة ستضم لاحقا مرافق خدمية ومساحات استراحة ونقاط مشاهدة.

وفي إطار دعم تدفق المياه خلال فصل الصيف من الشلال، تتواصل أعمال إنشاء بركة مائية في مرتفعات سيمبا بالمنطقة، بسعة تخزينية تقارب 1.3 مليون متر مكعب، بهدف تنظيم تدفق المياه وتعزيز غزارة الشلال خلال الفترات التي ينخفض فيها منسوبه.

