"شركة مصافي النفط" تتصدر أكبر المؤسسات الصناعية في تركيا بمبيعات بلغت حوالي 17.9 مليار دولار أمريكي خلال العام 2025

إسطنبول / الأناضول

حافظت شركة مصافي النفط "توبراش" على مركزها الأول كأكبر مؤسسة صناعية في تركيا بالعام الماضي، بإجمالي مبيعات بلغ حوالي 17.9 مليار دولار أمريكي.

جاء ذلك ووفقًا لبحث أعدته غرفة صناعة إسطنبول بشأن "أكبر 500 مؤسسة صناعية في تركيا" بالعام 2025، وأعلنه رئيس مجلس إدارة الغرفة إردال باهتشيفان، بمؤتمر صحفي، الأربعاء.

وبحسب نتائج البحث، حلت شركة صناعة السيارات "فورد أوتوموتيف" في المرتبة الثانية بحوالي 13.8 مليار دولار أمريكي.

وجاءت في المرتبة الثالثة شركة مصافي النفط "ستار" بمبيعات بلغت نحو 8.41 مليارات دولار، فيما ارتقت شركة "أوياك-رينو" للسيارات من المركز السادس في العام السابق إلى المركز الرابع بمبيعات تقارب 6.02 مليارات دولار.

وتلتها شركة "تويوتا أوتوموتيف" للسيارات بمبيعات بلغت حوالي 5.29 مليارات دولار، ثم شركة "أرتشليك" لتصنيع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات بنحو 4.25 مليارات دولار.

كما لفت في الترتيب صعود شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش" من المركز 11 إلى السابع بمبيعات بلغت حوالي 3.61 مليارات دولار.



وأيضا صعدت شركة البترول التركية من المركز 16 إلى الثامن بمبيعات بلغت نحو 3.56 مليارات دولار، وشركة "أسيلسان" للصناعات الدفاعية من المركز 17 إلى التاسع بمبيعات بلغت قرابة 3.34 مليارات دولار.

كما ارتقت شركة "مرسيدس-بنز" من المركز 12 إلى العاشر بمبيعات إنتاج بلغت حوالي 3.26 مليارات دولار.​​​​​​​

