شركة كارمود التركية تعرض ابتكاراتها في ألواح البناء وسلامة المباني في معرض "تركيا بيلد" الذي يُعد من أهم الفعاليات في قطاع البناء والإنشاءات

إسطنبول/ الأناضول

تعرض شركة كارمود التركية، أنواعا جديدة من الألواح وتطبيقاتها في مجال سلامة المباني بمعرض البناء "تركيا بيلد" المقام في إسطنبول.

وذكرت الشركة، الخميس، في بيان، أن "كارمود" تشارك في معرض "تركيا بيلد" الذي يُعد من أهم الفعاليات في قطاع البناء والإنشاءات.

وتعرض الشركة ابتكاراتها في مجال تجهيز مواقع البناء خلال المعرض، الذي يختتم فعاليته غدا الجمعة، في مركز توياب للمعارض والمؤتمرات بإسطنبول.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي للشركة محمد تشانقايا، قوله إنهم يواصلون تقديم الابتكارات في تجهيز مواقع البناء بفضل ريادتهم في قطاع المباني مسبقة الصنع.

وأضاف تشانقايا، أنهم يقدمون ابتكارات لمباني مواقع البناء عبر 22 نوعا مختلفا من الألواح.



وأوضح أنهم ينفذون مشاريع تجهيز في مجالات متعددة تشمل الطاقة والتعدين وبناء الطرق والإسكان الجماعي، باستخدام هياكل فولاذية خفيفة ومباني مسبقة الصنع وكرفانات (بيوت متنقلة).

وتأسست "كارمود" عام 1986 وهي متخصصة في تصنيع المباني مسبقة الصنع، وتُستخدَم منتجاتها في 134 دولة، وفقا للموقع الرسمي للشركة.